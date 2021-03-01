Подведены итоги отборочного тура II областного конкурса профессионального мастерства «Призвание»

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Конкурс проводится в два тура с января по май 2021 года среди преподавателей государственных и муниципальных детских школ искусств, специализированных школ и лицеев Саратовской области, а также отделений дополнительного образования саратовского областного колледжа искусств.Учредитель конкурса – министерство культуры Саратовской области, организатор – ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».Конкурс направлен на сохранение и развитие художественного образования, выявление и поддержку лучших преподавателей учреждений дополнительного образования области.В I (отборочном) туре приняли участие 55 преподавателей, достигших высоких результатов в области педагогики, подготовивших лауреатов и дипломантов областных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, принимающие активное участие в конкурсных, методических и обучающих мероприятиях районного, областного, всероссийского и международного уровней, имеющих авторские учебно-методические материалы, используемые в образовательном процессе.Это преподаватели детских школ искусств Александрова Гая, Базарного Карабулака, Балакова, Балашова, Вольского района, Екатериновки, Ершова, Ивантеевки, Калининска, Красноармейска, Красного Кута, Маркса, Новоузенска, Пугачева, Ртищева, Самойловки, Саратова, ЗАТО Светлый, Степного, Татищева, Энгельсского района.Из 55 участников 1 тура 32 преподавателя работают в государственных ДШИ.В состав отборочной комиссии I тура вошли ведущие преподаватели ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств», ГПОУ «Саратовское художественное училище им.А.П.Боголюбова», руководство и специалисты ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр».Оценивались показатели портфолио участников, представленные видеозаписи выступлений лучших учащихся и коллективов и презентаций выставок, открытых уроков.Наибольшего количества баллов на основе заданных критериев удостоились 16 преподавателей:1. Абрашкина Ольга Евгеньевна, Детская школа искусств №17 им.М.Н.Симанского г.Саратова;2. Акишина Наталия Александровна, Детская школа искусств №18 г.Саратова;3. Алюшев Замир Нуртдинович, Детская школа искусств ЗАТО Светлый;4. Архангельская Ольга Алексеевна, Детская школа искусств №1 г.Вольска;5. Булгина Надежда Николаевна, Детская школа искусств №1 г.Вольска;6. Варгина Татьяна Николаевна, Детская школа искусств №2 им.И.Я.Паницкого г.Балаково;7. Вьюркова Елена Владимировна, Детская школа искусств им.А.А.Талдыкина г.Калининска;8. Галкина Наталья Ивановна, Детская школа искусств №4 г.Энгельса;9. Ганеев Виталий Ринатович, Детская музыкальная школа №19 г.Саратова;10. Даева Ольга Владимировна, Детская школа искусств №2 г.Балашова;11. Лапшова Татьяна Юрьевна, Детская школа искусств №1 г.Вольска;12. Макеева Надежда Борисовна, Детская школа искусств №2 г.Балашова;13. Михайлова Ирина Александровна, Детская школа искусств №2 г.Балашова;14. Нурмухаметова Наталья Ивановна, Детская школа искусств с.Ивантеевка;15. Нутрецова Елена Юрьевна, Детская школа искусств р.п.Степное;16. Шумарина Елена Валентиновна, Детская школа искусств им.В.В.Толкуновой г.Ртищево.