Десять муниципальных кинотеатров области получат субсидии Фонда кино

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В этот перечень вошли 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов на территории страны. В их числе 10 муниципальных кинотеатров Саратовской области. В зависимости от валового сбора при показе отечественных кинолент в 1-ом квартале 2020 года соответствующие выплаты получат кинотеатры Аткарского, Аркадакского, Балаковского, Краснокутского, Новоузенского, Петровского, Романовского, Турковского, Хвалынского районов, г. Шиханы.Общий размер субсидии на выплаты кинозалам составит более полутора миллиона рублей. Самые крупные выплаты получат два кинозала г. Петровска (364 783 руб.) и кинотеатр г. Аткарск (287 163 руб.).Согласно договору с Фондом кино получатели субсидии могут расходовать выделенные денежные средства на финансовое обеспечение расходов по содержанию и развитию материально-технической базы, осуществлению уставной деятельности, связанной с показом национальных фильмов, включая оплату труда работников, уплату налогов и сборов, страховых взносов, оплату аренды и содержания имущественного комплекса, а также на погашение задолженности, возникшей в связи с временным приостановлением и ограничением деятельности кинотеатров в 2020 году.Стоит отметить, что, помимо муниципальных учреждений культуры, в заявочной кампании на получение субсидий Фонда кино также приняли участие и кинотеатры частной формы собственности.Напомним, Фонд кино осуществлял прием заявок от профильных организаций с 16 по 21 декабря 2020 года. Главная цель отбора – социальная и экономическая поддержка в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.