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Семь центров соцобслуживания оснастят «Учебные кухни» в 2021 году

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В рамках национального проекта «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения 13 районов Саратовской области оснащены модули «Учебная кухня».

В том числе 7 учреждений получили и установили новое оборудование и специализированные предметы кухонной утвари в 2020 году. Это – комплексные центры социального обслуживания населения Аткарского, Балашовского, Красноармейского, Краснокутского, Озинского, Советского, Татищевского районов.

Технология «Учебная кухня» направлена на восстановление утраченных в результате болезни навыков. Модуль имитирует кухонный уголок. Он оснащен специализированной бытовой техникой, утварью и мебелью. Все предметы адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, есть специальные захваты для открывания банок или удержания посуды, фиксаторы столовых приборов на руку и пр.

По программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2021 году планируется оборудовать «Учебные кухни» в 7 КЦСОН Саратовской области: в Базарно-Карабулакском, Дергачевском, Ершовском, Ивантеевском, Марксовском, Пугачевском, Романовском районах.

«Порой самые простые действия, о которых мы не задумываемся, могут стать настоящей проблемой для людей, чьи возможности оказались ограничены. Вернуть пожилым гражданам и инвалидам уверенность в себе как раз и помогает приобретенное в рамках проекта «Старшее поколение» оборудование. Под руководством специалистов люди смогут восстанавливать утраченные навыки самообслуживания. Весь комплекс теоретических и практических занятий и упражнений адаптирован к потребностям, возможностям и состоянию граждан. С возможностями нового модуля в балашовском КЦСОН уже познакомились порядка 30 человек», - отметила директор комплексного центра социального обслуживания населения Балашовского района Саратовской области Ирина Бобровникова.

Помимо «Учебной кухни» комплексные центры социального обслуживания населения внедряют в свою работу и другие технологии, направленные на восстановление двигательной активности людей, перенесших тяжелые заболевания, а также на обучение родственников тяжелобольных людей навыкам ухода.

Так, на проведение восстановительных занятий направлена технология «Шаг за шагом», а в рамках технологии «Стационар на дому» гражданам, нуждающимся в реабилитации после сложных операций и заболеваний, требующих длительного восстановительного периода, предоставляются аналогичные услуги на дому.
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