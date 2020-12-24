24 декабря 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 24 декабря
В Саратовской области в зимние каникулы на территории образовательных учреждений будут работать 517 ледовых площадок
16:17 | 24 декабря
Сергей Альмеев, начальник ОАО "Приволжская железная дорога": "Пандемия не повлияла на продуктивность работы нашей компании"
16:07 | 24 декабря
Петербургских энергетиков с профессиональным праздником поздравил Михаил Романов
15:41 | 24 декабря
Пушкинка отпраздновало юбилей Даниила Хармса в компании Андрея Усачева
14:32 | 24 декабря
«Автодор» проиграл команде «Зелена-Гура»
14:26 | 24 декабря
В каталоге издательства DNK Music представлено 230 артистов
14:18 | 24 декабря
В России ведется дискуссия по целому ряду вопросов, связанных с законом «О виноградарстве и виноделии в РФ»
13:39 | 24 декабря
Саратовские учащиеся стали призерами творческого конкурса
12:40 | 24 декабря
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут выиграть новогодние призы
11:45 | 24 декабря
Капитальный ремонт электропоездов ЭД9Т освоили в моторвагонном депо Анисовка
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Пушкинка отпраздновало юбилей Даниила Хармса в компании Андрея Усачева

Новости


В рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», акции «Неизвестные известные» состоялась творческая встреча с современным детским писателем Андреем Усачевым. Мероприятие было посвящено 115-летию со дня рождения Даниила Хармса.

Онлайн-встреча всероссийского масштаба собрала у компьютерных мониторов детей и подростков из разных уголков нашей страны. От Саратовской области проект курировала Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина. К разговору с известным писателем подключились школьники из Аркадака, Энгельса, Балаково и Саратова.

В ходе встречи прозвучали интересные факты из жизни Д. Хармса, а также стихи и песни под гитару на его слова в исполнении Андрея Усачева. Искренний интерес у ребят вызвало не только творчество поэта-юбиляра, но и поэта-ведущего. Школьников интересовали привычки писателя, источники его вдохновения, отношение к собственным персонажам, любимые книги детства и, конечно, планы на будущее. Андрей Усачев с присущим ему юмором ответил на многочисленные вопросы ребят. В конце оживленной беседы ее участники аплодисментами поблагодарили Андрея Усачева за увлекательный рассказ о Данииле Хармсе и за искренние и веселые ответы о собственной жизни и творчестве.