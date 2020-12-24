Пушкинка отпраздновало юбилей Даниила Хармса в компании Андрея Усачева

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Онлайн-встреча всероссийского масштаба собрала у компьютерных мониторов детей и подростков из разных уголков нашей страны. От Саратовской области проект курировала Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина. К разговору с известным писателем подключились школьники из Аркадака, Энгельса, Балаково и Саратова.В ходе встречи прозвучали интересные факты из жизни Д. Хармса, а также стихи и песни под гитару на его слова в исполнении Андрея Усачева. Искренний интерес у ребят вызвало не только творчество поэта-юбиляра, но и поэта-ведущего. Школьников интересовали привычки писателя, источники его вдохновения, отношение к собственным персонажам, любимые книги детства и, конечно, планы на будущее. Андрей Усачев с присущим ему юмором ответил на многочисленные вопросы ребят. В конце оживленной беседы ее участники аплодисментами поблагодарили Андрея Усачева за увлекательный рассказ о Данииле Хармсе и за искренние и веселые ответы о собственной жизни и творчестве.