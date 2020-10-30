Саратовский "Теремок" покажет свои спектакли в Вологде

просмотров: 332

Гастроли пройдут с 4 по 9 ноября в рамках крупнейшей всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ. Все спектакли будут показаны на сцене Вологодского областного театра кукол.В Вологду саратовские артисты привезут спектакли «38 попугаев» Г. Остера (для детей от 4 лет), «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» по пьесе Т. Кондратьевой и Р. Файзулина (для детей от 5 лет), «Подменыш» по сказке С. Лагерлёф (для детей от 6 лет).«38 попугаев» – музыкальная сказка о том, как Удав решил измерить свой рост, а его друзья: Мартышка, Попугай и Слонёнок, помогли ему в этом непростом деле. Поучительные истории, рассказанные великолепным языком Григория Остера, входят в обязательную программу для чтения, а язык его произведений понятен каждому ребёнку.Спектакль «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» поставлен в жанре интерактивного представления, в ходе которого сказка совершается на сцене при участии маленьких зрителей. Главными действующими лицами являются Мася и Дася, две школьницы, совершенно разные по характеру и поведению. На протяжении всего спектакля девочки смеются, спорят, ссорятся и играют в школу, проводя самые настоящие уроки здоровья, грамматики и географии. В игру вовлекаются и сами зрители, которые делятся на команды и проводят между собой соревнования. Энергичное действие, импровизация и клоунада делают его интересным не только для ребёнка, но и для взрослого.Последний спектактакль в гастрольной афише «Теремка» — «Подменыш» — сказка-притча знаменитой шведской писательницы Сельмы Лагерлёф, автора «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями». «Подменыш» написан во время Первой мировой войны, но идеи гуманизма, добра, терпимого отношения к людям, пронизывающие эту историю, актуальны и сегодня.После возвращения из Вологды артисты Саратовского театра кукол «Теремок» приступят к репетициям репертуарных и премьерных спектаклей, а также начнут подготовку новогоднего представления, которое состоится уже на сцене отремонтированного театра на улице Бабушкин взвоз, 16.