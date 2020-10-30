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Саратовский "Теремок" покажет свои спектакли в Вологде

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В ноябре Саратовский театр кукол «Теремок» отправится на гастроли в Вологду с тремя постановками из своего детского репертуара.

Гастроли пройдут с 4 по 9 ноября в рамках крупнейшей всероссийской гастрольно-концертной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ. Все спектакли будут показаны на сцене Вологодского областного театра кукол.

В Вологду саратовские артисты привезут спектакли «38 попугаев» Г. Остера (для детей от 4 лет), «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» по пьесе Т. Кондратьевой и Р. Файзулина (для детей от 5 лет), «Подменыш» по сказке С. Лагерлёф (для детей от 6 лет).

«38 попугаев» – музыкальная сказка о том, как Удав решил измерить свой рост, а его друзья: Мартышка, Попугай и Слонёнок, помогли ему в этом непростом деле. Поучительные истории, рассказанные великолепным языком Григория Остера, входят в обязательную программу для чтения, а язык его произведений понятен каждому ребёнку.

Спектакль «Весёлая школа или Чудеса из портфеля» поставлен в жанре интерактивного представления, в ходе которого сказка совершается на сцене при участии маленьких зрителей. Главными действующими лицами являются Мася и Дася, две школьницы, совершенно разные по характеру и поведению. На протяжении всего спектакля девочки смеются, спорят, ссорятся и играют в школу, проводя самые настоящие уроки здоровья, грамматики и географии. В игру вовлекаются и сами зрители, которые делятся на команды и проводят между собой соревнования. Энергичное действие, импровизация и клоунада делают его интересным не только для ребёнка, но и для взрослого.

Последний спектактакль в гастрольной афише «Теремка» — «Подменыш» — сказка-притча знаменитой шведской писательницы Сельмы Лагерлёф, автора «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями». «Подменыш» написан во время Первой мировой войны, но идеи гуманизма, добра, терпимого отношения к людям, пронизывающие эту историю, актуальны и сегодня.

После возвращения из Вологды артисты Саратовского театра кукол «Теремок» приступят к репетициям репертуарных и премьерных спектаклей, а также начнут подготовку новогоднего представления, которое состоится уже на сцене отремонтированного театра на улице Бабушкин взвоз, 16.
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