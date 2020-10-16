В рамках областного фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству – 2020» состоялся конкурс «Раскрой свой мир – ты не один!»

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Учредитель конкурса – министерство культуры Саратовской области.Организаторы - Саратовский областной учебно-методический центр и Детская школа искусств р. п. Ровное Саратовской области.Конкурсные прослушивания и просмотр работ участников проводились заочно, по фото- и видеоматериалам по следующим номинациям: театрализованная постановка, художественное слово, рисунок, декоративно-прикладное творчество.Всего на конкурс было подано 88 заявок от 83 участников – учащихся специализированных школ и лицеев, общеобразовательных учреждений для обучающихся по адаптированным образовательным программам,детских школ искусств, музыкальных школ и студий.В конкурсе участвовали ребята из 21 населенного пункта Саратовской области: городов Балакова, Балашова, Вольска, Красного Кута, Маркса, Новоузенска, Саратова, Энгельса; р. п. Приволжское Энгельсского района, р. п. Ровное, р. п. Степное Советского района, р. п. Татищево Саратовской области, сёл Александров-Гай, Варфоломеевка Александрово-Гайского района, Демьяс Дергачевского района, Березовая Лука Духовницкого района, Большая Ольшанка Калининского района, Раскатово Марксовского района, Новая Порубежка Пугачевского района, Приволжское Ровенского района, Перевесинка Турковского района.Конкурсные выступления и работы оценивало жюри, в состав которого вошли: председатель жюри - Медведева Оксана Дмитриевна, учитель-логопед школы-интерната №1 г. Саратова; ответственный секретарь - Фалалеева Марина Игоревна, заместитель директора по методической и организационной работе Саратовского областного учебно-методического центра; члены жюри - Масютина Екатерина Игоревна, заведующая отделением «Изобразительное искусство» Детской школы искусств №10 г. Саратова; Кочеткова Ольга Владимировна, преподаватель художественно-творческой мастерской «Юный художник» Саратовского областного учебно-методического центра; Жукова Светлана Геннадьевна, преподаватель театральных дисциплин Детской школы искусств № 3 г. Энгельса, актриса; Ивантьева Елена Викторовна, учитель-логопед школы-интерната №1 г. Саратова.Жюри единодушно отметило хорошую подготовку к конкурсу юных участников и их педагогов. Несмотря на физические и иные особенности, детям и подросткам удалось продемонстрировать свои таланты, и сделали они это искренне, с душой. Такие творческие состязания помогают им чувствовать себя увереннее не только на сцене, но и в жизни, обрести новых друзей, вместе порадоваться праздничной атмосфере творчества и вдохновения.По результатам конкурсных просмотров звания лауреатов присвоены 17 участникам; звания дипломантов – 22 участникам в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Рисунок», «Художественное слово».