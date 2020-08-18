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Балашовский район лидирует в области по валовому сбору зерна

Новости
Балашовский район лидирует в области по валовому сбору зерна

Хозяйства всех районов Саратовской области ведут обмолот зерновых и зернобобовых культур.

Убрано 1725,4 тыс. га (76%), при средней урожайности 24,3 ц/га валовой сбор составил 4,1 млн тонн.

Наивысшая урожайность зерновых получена в Балашовском 36,1 ц/га, Аркадакском 35,2 ц/га, Турковском 35,2 ц/га, Романовском 31,2 ц/га, Екатериновском 31,4 ц/ га муниципальных районах.

Наибольший валовой сбор зерна в Балашовском районе 246,0 тыс. тонн, Екатериновском 234,9 тыс. тонн, Калининском 223,4 тыс. тонн, Ершовском 192,8 тыс. тонн.