Балашовский район лидирует в области по валовому сбору зерна
Хозяйства всех районов Саратовской области ведут обмолот зерновых и зернобобовых культур.
Убрано 1725,4 тыс. га (76%), при средней урожайности 24,3 ц/га валовой сбор составил 4,1 млн тонн.
Наивысшая урожайность зерновых получена в Балашовском 36,1 ц/га, Аркадакском 35,2 ц/га, Турковском 35,2 ц/га, Романовском 31,2 ц/га, Екатериновском 31,4 ц/ га муниципальных районах.
Наибольший валовой сбор зерна в Балашовском районе 246,0 тыс. тонн, Екатериновском 234,9 тыс. тонн, Калининском 223,4 тыс. тонн, Ершовском 192,8 тыс. тонн.