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Состоялась форсайт-сессия «Саратовская область – перекрёсток культур. Взгляд в будущее»

Новости


Сегодня, второго декабря, в рамках Гражданского Форума Саратовской области прошла форсайт-сессия «Саратовская область – перекрёсток культур. Взгляд в будущее». Мероприятие состоялось на базе Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева.

Работа на площадке направлена на описание и планирование того состояния культуры в области, к которому мы стремимся прийти в пятилетней перспективе. Организаторы площадки делают акцент на уникальности географического расположения Саратовской области и её культурном многообразии.

Формат форсайт-сессии позволяет её участникам договориться по поводу образа будущего, а также, определив желаемый образ будущего, договориться о действиях в его контексте. «Мы решили применить данный формат непосредственно к сфере культуры, туризма, сохранения культурного наследия. Эти три понятия неразделимы друг от друга, однако каждое имеет свою специфику. Поэтому форсайт позволяет проектировщикам выстроить единую концепцию всех направлений деятельности, сложить все пазлы для того, чтобы в итоге получить целостную картину мира», – сказал председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия и член Общественной палаты области Всеволод Хаценко.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 100 человек. Все они являются представителями общественных некоммерческих организаций из Саратова и разных районов области. В сессии приняли участие ребята из Саратова, Петровска, Ртищево, Балашова и других районов области.

В течение мероприятия участники поделились на несколько команд. Их задачей было планирование проекта по одному из трёх направлений культурной деятельности региона: «Село как культурный центр Саратовской области: от традиции к инновациям», «Культурное наследие: от благотворительности к гражданским инициативе» и «Цифровая культура». В конце своей работы участники представили свои идеи коллегам, а также представителям органов исполнительной и законодательной власти.