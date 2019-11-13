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В Балаково прошел тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова

Новости


12 ноября в актовом зале Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума города Балаково прошел городской тематический вечер, посвященный 100-летию со дня рождения гениального конструктора, дважды Героя Социалистического Tpудa, Героя России, лауреата Ленинской премии Михаила Тимофеевича Калашникова.

Присутствующих в зале познакомили с биографией человека-легенды, создавшего немало изобретений, одним из которых является знаменитый на весь мир АК-47. Директор техникума Борис Дермер поделился своими воспоминаниями о встрече с Михаилом Калашниковым.

В ходе программы всем желающим представилась возможность поучаствовать в соревновании по сборке и разборке автомата Калашникова. Победителем стал Николай Дорофеев, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума г. Балаково, выполнивший норматив за 21,57 секунды.

В завершении встречи директор центра патриотического воспитания Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» г. Москва Елена Шереметьева наградила учащуюся средней школы № 25 г. Балаково Полину Виноградову, ставшую победителем Всероссийского конкурса сочинений «Я - наследник Великой страны», дипломом лауреата 1 степени и путевкой во всероссийский детский центр «Орленок».

За личный вклад в патриотическое воспитание молодежи директору техникума Борису Дермеру было вручено благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи.