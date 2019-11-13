Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 миллионов тонн
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил более 3,2 млн тонн.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Саратовской области составил 3,2 млн тонн, при средней урожайности 14,9 ц/га.
Увеличены объемы производства экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культур с целью реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Наивысшая урожайность зерновых отмечена в правобережных районах - Балашовском 27,3 ц/га, Самойловском 25,5 ц/га, Турковском 24,5 ц/га, Калининском 22,8 ц/га, Новобурасском 21,9 ц/га; в левобережных - Энгельсском 17,3 ц/га и Пугачевском 17,0 ц/га.
Наибольший валовой сбор зерна зафиксирован в Балашовском 249,3 тыс. тонн, Самойловском 201,9 тыс. тонн, Калининском 197,9 тыс. тонн, Пугачевском 171,2 тыс. тонн, Екатериновском 162,0 тыс. тонн, Ртищевском 134,5 тыс. тонн, Аркадакском 125,7 тыс. тонн, Балаковском 125,4 тыс. тонн, Энгельсском 117,7 тыс. тонн, Аткарском 114,3 тыс. тонн, Марксовском 103,1 тыс. тонн районах.
Валовой сбор подсолнечника составил рекордные в истории земледелия Саратовской области 2 млн тонн при средней урожайности 15,6 ц/га.
Сахарной свеклы убрано 9,3 тыс. га, валовой сбор составил 408,3 тыс. тонн при рекордной в регионе средней урожайности более 441 ц/га.
Хозяйствами муниципальных районов посеяно озимых культур 1,2 млн га (103% от плана), из них пшеницы 1,1 млн га.