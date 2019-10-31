В Саратове пройдет XI Межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России»
31 октября 2019 года в Саратове и 15 ноября в г.Ртищево пройдет очередной XI Межрегиональный фестиваль «Молодые таланты России».
Фестиваль проходит в Саратовской области с 2008 года.
В этом году мероприятия проекта пройдут при поддержке Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, Саратовского областного колледжа искусств и Саратовского художественного училища имени А.П.Боголюбова.
Местом проведения XI Межрегионального фестиваля «Молодые таланты России» станут 31 октября - Театральный зал Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и 15 ноября - зал детской школы искусств им. В.В. Толкуновой в г. Ртищево.
В рамках гала-концерта в городе Саратове пройдет церемония вручения свидетельств о назначении именных губернаторских стипендий 2019 года одаренным детям – учащимся детских школ искусств и профессиональных образовательных учреждений области. В стенах консерватории также будет представлена выставка творческих работ художников - обладателей стипендии.
В концертных программах фестиваля в течение прошедших лет принимали участие молодые музыканты-исполнители на фортепиано, органе, виолончели, кларнете, саксофоне, баяне, аккордеоне, ударных инструментах, джазовые музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других регионов, а также юные музыканты из Саратова и Саратовской области – победители международных и всероссийских конкурсов, обладатели именной Губернаторской стипендии.