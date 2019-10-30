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Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова
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Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова

Новости
Некоторые электрички будут делать дополнительную остановку в черте Саратова


Для удобства пассажиров с 5 ноября одноминутную остановку на о.п. Астраханский переезд будут совершать три поезда.

По информации пресс-службы ПривЖД, дополнительная остановка назначается следующим пригородным поездам:

– № 6434 сообщением Аткарск – Анисовка: отправление со ст. Аткарск в 14:52, прибытие на о.п. Астраханский переезд в 17:31, прибытие на конечную ст. Анисовка в 18:14;

– № 6470 сообщением Аткарск – Анисовка: отправление со ст. Аткарск в 04:04, прибытие на о.п. Астраханский переезд в 06:40, прибытие на конечную ст. Анисовка в 07:23;

– № 6474 сообщением Татищево – Анисовка; отправление со ст. Татищево в 07:17, прибытие на о.п. Астраханский переезд в 08:56, прибытие на конечную ст. Анисовка в 09:39.

С подробной информацией о правилах, стоимости проезда и расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложение «Пригород» и «РЖД Пассажирам».