Сборная Саратовской области едет на Всероссийский Фестиваль ГТО в «Артек»
16 октября сборная команда Саратовской области отправится на Всероссийский Летний фестиваль (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, который будет проходить в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф.). Отправка сборной - в 10.51 (местное время) с железнодорожного вокзала.
Всероссийский этап фестиваля ГТО пройдёт с 17 октября по 7 ноября 2019 года.
Победителя и призеров в командном зачете определят по сумме баллов, полученных не только в спортивных состязаниях, но и по результатам участия в творческих конкурсах. Команда-победитель увезет с собой переходящий Кубок Всероссийского фестиваля ГТО. Лучшие в личном Первенстве определятся по сумме очков в шести видах испытаний комплекса ГТО.