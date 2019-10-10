10 октября 2019 ЧЕТВЕРГ
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Сборная Саратовской области едет на Всероссийский Фестиваль ГТО в «Артек»

Новости


16 октября сборная команда Саратовской области отправится на Всероссийский Летний фестиваль (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, который будет проходить в Международном детском центре «Артек» (Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф.). Отправка сборной - в 10.51 (местное время) с железнодорожного вокзала.

Всероссийский этап фестиваля ГТО пройдёт с 17 октября по 7 ноября 2019 года.

Победителя и призеров в командном зачете определят по сумме баллов, полученных не только в спортивных состязаниях, но и по результатам участия в творческих конкурсах. Команда-победитель увезет с собой переходящий Кубок Всероссийского фестиваля ГТО. Лучшие в личном Первенстве определятся по сумме очков в шести видах испытаний комплекса ГТО.