На Доске почета работников образования и Доске успеха молодежи Саратовской области - новые имена

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«Учитель! перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени», - эти строки поэт Николай Некрасов посвятил критику Виссариону Белинскому. Но как же они подходят каждому наставнику, для которого педагогика является настоящим призванием. Может быть, поэтому стихи крестьянского поэта были словно растворены 2 октября над сквером Первой учительницы в Саратове. Здесь к профессиональному празднику были обновлены областные Доска почета работников образования и Доска успеха молодежи.Двумя ровными рядами стоят доски отличия на аллее за памятником старенькой учительнице, обнявшей ученика. Выполненные подобием открытых страниц они тоже словно распахивают объятия саратовцам и гостям нашего города, приглашая в мир знаний, взаимопонимания. Первой в 2019 году исполнилось 17 лет. И как раньше, по сложившейся традиции, на нее занесены имена лучших педагогов из разных уголков региона. Но выловите из подсознания «школьно-линеечное»: «Учителями славится Россия — Ученики приносят славу ей», и вы поймете инициативу губернатора Валерия Радаева, предложившего в прошлом году обустроить на противоположной стороне аллеи Доску успеха молодежи Саратовской области. Ей второй год. За высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах имена 28 лучших обучающихся.Глава регионального образовательного ведомства с гордостью отметила, что саратовские педагоги достойно подтверждают свое мастерство на уровне педагогов Российской Федерации. Так, на днях в родной город вернется саратовский учитель химии Лицея № 2 Вероники Романовой, которая, как стало известно вчера, вошла в пятерку суперфиналистов конкурса «Учитель года России – 2019».3-ий год подряд Саратовская область находится в лауреатах Всероссийского конкурса. Осмелимся предположить, что причина такого успеха заключается в бесконечной вере наставников в своих учеников, и, как следствие, нежность к ним и авторский подход к процессу обучения.Подтверждением этих слов служит пример Детской следж-хоккейной команды «Крылья», которая заняла достойное место в почетной галерее юных саратовцев. Один из самых молодых отечественных клубов за год официального существования побеждал на турнирах федерального и регионального масштабов, начинающие следжеры принимали участие в тематических сборах и интенсивах в разных городах России. Глядя, как возмужали ребята за прошлый год, сравнивая фото «до и после», кажется, что за «Крыльями» стоит огромный ресурс, поддерживающий спортсменов. Нет. Энтузиазм и работа в унисон тренеров, родителей, директора школы-интерната №4 города Саратова Ольги Макеевой — и никаких «волшебных палочек».Радостно рассказывая о каждом из своих подопечных, Сергей Валерьевич сам удивляется, что когда полтора года назад пришел в гости к воспитанникам саратовской школы-интерната №4 и увидел их в движении, просто растерялся. Но уверенность в том, что все получится, победила. И в этом Родионов совпал «группой крови» с директором Ольгой Макеевой, вторым тренером «Крыльев» Игорем Широких.Эта энергия единомышленников пружиной выталкивает «крылатых» игроков в направлении к новым событиям. Уже сегодня команда выезжает в Казань, на турнир ПФО по следж-хоккею. А в конце месяца двум игрокам предстоит вратарский интенсив в городе Химки.Получив свидетельство о занесении на Доску успеха молодежи Саратовской области, «Крылья» делят этот подарок с ребятами, которые по той или иной причине сегодня отсутствовали на церемонии, но их вклад в победы саратовского клуба весьма значительны. Форварды Максим Васильев и Александр Косенко находятся на реабилитации после операций. Не смогла присутствовать на празднике единственная девочка в команде - нападающая Дарья Степовых. Данила Бельский продолжил следж-хоккейный путь в Московской области. Капитан команды Артур Галстян играет в СХК «Ястребы» города Оренбурга. «Вместе мы! Нам целый мир — чужбина! Отечество нам Царское село!» - писал Александр Сергеевич Пушкин своим однокашникам-лицеистам. Эти слова повторяют саратовские следж-хоккеисты уехавшим ребятам, а также тренерам, родителям и педагогам. Их «Царским селом» стал ФОК «Заводской». На его ледовой арене сложилось такое братство, от которого и тучи рассеиваются. На сегодняшнем празднике в сквере Первой учительницы в этом можно было убедиться воочию. С Днем учителя! Верьте в себя!Автор Елена МаркеловаФото автора