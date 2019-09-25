В Саратове состоится Всероссийский день ходьбы-2019
В воскресенье, 6 октября, в Саратове пройдет уже третий в истории региона Всероссийский день ходьбы.
Первый подобный старт в Саратовской области был дан 30 сентября 2017 года в районе базы «Локомотив» (Мостоотряд) в Энгельсе, а в прошлом году данное мероприятие принял Стадион «Зимний» (5-я Дачная), собрав более 200 участников. В этом году Олимпийским советом Саратовской области принято решение о проведении Всероссийского дня ходьбы на Набережной Космонавтов у площадки перед Ротондой (Бабушкин взвоз).
Программа мероприятия:
09:30-9:55 Сбор участников
10:00 - 10:10 - Торжественно открытие
10:10 - 10:20 - Разминка с участием ведущих спортсменов (в том числе олимпийцев) Саратовской области
10:25 - 10:30 - Построение участников в стартовом створе
10:30 - 11:00 - Прохождение трассы Всероссийского дня ходьбы 2019 (не более 3 км), награждение