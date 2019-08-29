В Энгельсском районе обсудили профилактику АЧС

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Собравшиеся обсудили вопрос профилактики африканской чумы. Сейчас заболевание в России распространяется очень интенсивно – за последнюю неделю зарегистрировано 11 новых очагов, а всего с начала года – 44. Особую тревогу вызывает, что заболевание выявлено в селе Водопьяново, в 6 км от границы с Самойловским районом.Африканская чума наносит не только огромный материальный ущерб (выплаты компенсаций в 2015 – 2018 годах в области составили около 170 млн. рублей), но и переводит регион в статус неблагополучного. Это накладывает существенные ограничения на вывоз не только животноводческой, но и отдельных видов растениеводческой продукции.Собравшиеся сошлись во мнении, что в Энгельсском районе особое внимание следует уделить обеспечению защиты свинокомплекса. Крайне важно обеспечить эффективность работы собственной системы безопасности. Исключить проникновение на его территорию животных и синантропной птицы. Обеспечить соблюдение запрета на содержание свинопоголовья в личных хозяйствах работников предприятия.Кроме того борьбу с АЧС невозможно вести только силами ветеринарной службы. В этом вопросе необходимо взаимодействие органов местного самоуправления, правоохранительных органов, других ответственных ведомств. По итогам обсуждения главам муниципальных образований поручено провести учет поголовья и разъяснительную работу с каждым владельцем свиней.Также запланированы учения, которые помогут на практике отработать основные приемы ликвидации очагов АЧС и провести ревизию сил и средств, которые будут задействованы в случае вспышки инфекции.Подобное совещание в ближайшее время будет проведено в Хвалынском районе, где также расположены фермы свиноводческого агропредприятия.