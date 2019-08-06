В спартакиаде машиностроителей Саратовской области примут участие порядка трехсот человек
Вчера на стадионе «Торпедо» в Энгельсе состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады, посвященной Дню машиностроителя.
Организаторами соревнований являются министерство промышленности и энергетики области и саратовское региональное отделение «Союза машиностроителей России».
В соревнованиях примут участие 280 сотрудников 13 предприятий машиностроения региона: ГК «БОШ», ОАО ЭОКБ «Сигнал» им.А.И.Глухарёва, ОАО «Завод металлоконструкций», филиал «НПЦАП» - ПО «Корпус, ОАО «СЭПО», АО «КБ «Электроприбор», ООО Завод «Газпроммаш», АО «Саратовский агрегатный завод», АО «НПП «Контакт», АО «НПП «Алмаз», ОАО «Трансмаш», ОАО «НИТИ-Тесар» и ЗАО «Тролза».
Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: эстафета 4 по 50 метров, мини-футбол, волейбол, шахматы и настольный теннис.
Спартакиада завершится 9 августа.