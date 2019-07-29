Волонтёры восстановили музей в селе Поповка

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И это очень важно, ведь иногда достаточно одного активиста, который увлечет сотни других, и вместе они восстановят уникальный памятник архитектуры. Именно это произошло в маленьком селе Поповка под Саратовом. О доме с уникальной росписью, который лишь усилиями волонтеров спасли от разрушения и превратили в музей, - в материале корреспондента портала "Будущее России. Национальные проекты".Оператором портала "Национальные проекты. Будущее России" является информационное агентство ТАСС.Дом со львом"Мама, мама, он мне улыбается", - смеется малыш и тычет пальчиком в сторону деревянной стены. На ней изображен, пожалуй, первый в мире лев, который действительно умеет улыбаться. Из-под пышных усов виднеются не клыки, но зубы, глаза - не звериные, а человеческие - смотрят внимательно и понимающе. Лев этот - не сказочный персонаж, но магия в нем точно есть, ведь именно благодаря ему удалось спасти от разрушения уникальный культурный объект - музей монументальной народной живописи "Дом со львом" в селе Поповка Саратовской области. И, как и полагается настоящему волшебнику, у льва есть свои помощники - волонтеры, ежегодно преодолевающие сотни и даже тысячи километров, чтобы продолжить восстановление музея.Малыш, который тянется ручкой ко льву, - Тимоша Ярилин. Ему всего четыре годика, но он уже приехал "волонтерить". Не один, конечно, а со всей семьей - двумя братьями, мамой, папой и бабушкой. Инициатором поездки стала Тимошина мама - Вера Ярилина, которая каждый год приезжает сюда, чтобы помочь музею."Дом со львом" - это большая и многолетняя любовь всей нашей семьи. Моя мама на открытии музея готовила еду на 100 человек, муж с местными ребятами мастерил скворечники, я сама косила, вешала шторы в домике, вела занятия для детей. В этом году мы снова приехали в Поповку, это место уже стало немножко нашим собственным домиком в деревне. Теперь и мои дети знакомы со львом, они купались в [реке] Терешке и гоняли гусей. И мы приедем в следующем году и еще много раз", - улыбается Вера.Спасти, нельзя разрушитьНо главный волонтер дома, она же и его хозяйка - Юлия Терехова. Девушка совершенно случайно узнала о доме, на стенах которого сохранились уникальные росписи, еще в 2010 году на конференции искусствоведов."Владельцам этот дом был не нужен, его собирались разобрать на дрова. И тогда я, поняв, что другого выхода нет, купила его за 80 тыс. рублей", - рассказывает Юлия, которая в тот момент жила в Санкт-Петербурге и ни разу в жизни не была в Поповке.За эти деньги Юля получила две комнаты, сплошь покрытые росписью. Со стен здесь улыбается уже знакомый лев, а рядом изображены неизвестная женщина, поливающая растение в кадке, ангел, Георгий Победоносец, цветы, узоры. Как искусствовед, Юлия сразу поняла, что рисунки имеют библейские мотивы: лев, ангел, орел и бык символизируют евангелистов Марка, Матфея, Иоанна и Луку и датируются концом XIX - началом XX века.Поповка, на первый взгляд, - обычная деревня, ничуть не отличающаяся от сотен других похожих в Саратовской области, находится она почти в 250 километрах от областного центра в Хвалынском районе. Эта удаленность и сделала ее особенной много лет назад - здесь еще при Петре I поселились старообрядцы. Их потомки затем построили в Хвалынском районе старообрядческие монастыри, здания которых сохранились до наших дней. "Дом со львом" - тоже своеобразный памятник тем удивительным людям, которые здесь обитали.Юля рассказывает, что расписные дома, как правило, можно найти на Русском Севере, и чаще всего роспись представляет собой различные узоры. Здесь же художник, чье имя до сих пор остается загадкой, нарисовал 14 разных персонажей."Переживалистые люди"Очевидно, что одна Юля с восстановлением целого дома и созданием музея бы не справилась, а потому она решила привлечь к работе волонтеров: бросила клич в интернете, попросив всех, кто не равнодушен к искусству и старине, приехать в Поповку и оказать посильную поддержку дому. И люди откликнулись: студенты и их преподаватели, дети и взрослые - всего с момента, как Юля выкупила дом, его посетили примерно 500 человек.Не остались в стороне и местные жители. Узнав, какой уникальный объект сохранился в их селе, многие стали предлагать свою помощь. Одни помогали с расчисткой двора и вывозом мусора, другие - с размещением волонтеров."Участие принимает и местная школа, и общественники, выдается техника, проводится благоустройство. Этот дом показывает идентичность Хвалынского района, смысл нашей работы в том, чтобы найти как можно больше центров притяжения для интересующихся историей, красотой, туристическими возможностями нашего края. Юля Терехова очень увлечена этой идеей и может организовать, стимулировать интерес людей. И наши люди, если можно сказать одним словом, "переживалистые" - неравнодушные, они, действительно, болеют проблемами малой родины", - рассказывает глава Хвалынского района Алексей Решетников.Одна из таких неравнодушных людей - директор местной школы Валентина Оленина. Она вспоминает, как волонтерам, впервые приехавшим на восстановление дома, негде было даже спать - дом небольшой и делать ремонт и одновременно жить в нем почти невозможно. Поэтому она предложила разместить волонтеров в школе."Мы размещали волонтеров у себя в школе, кормили по возможности, давали концерты, устраивали чаепития. Волонтеры тоже не остаются в стороне - они проводят творческие мастер-классы для местных школьников, читают им лекции, общаются. В общем, интересно и весело, мы вместе делаем одно хорошее дело", - рассказывает Оленина.Загадочный рисунокСейчас в доме продолжается реконструкция. Юлии Тереховой удалось выиграть президентский грант - чуть менее 3 млн рублей. На эти деньги она закупила материалы и пригласила в Поповку реконструкторов из Вологодской области - специалистов по дереву, которые меняют крышу, укрепляют фундамент и стены музея."Главная идея в том, чтобы дом перестал разрушаться. И плюс, мы за научную реставрацию - мы не делаем новодел, не покрываем дом сайдингом, а приводим все в исторический вид", - рассказывает Юля.Сами рисунки не реставрируются, так как сохранились до наших дней в отличном состоянии. Впрочем, есть у Юли еще одна мечта, исполнить которую пока не удалось. Один из рисунков кто-то давно закрасил краской, но если подсветить стену фонарем, становятся видны его очертания. Вот бы снять краску и посмотреть, что под ней!"К сожалению, это очень долгий и дорогостоящий процесс, который требует очень высоких навыков. И как бы это ни было здорово, это не является первоочередной задачей. Но стоимость таких работ очень высокая, и это пока не в наших приоритетах", - вздыхает Юля.Впрочем, как знать, может быть в будущем появятся волонтеры, готовые помочь раскрыть тайну загадочной росписи и помочь в осуществлении Юлиной мечты? Как сообщала ранее заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, в 2019 году будет создана и введена в эксплуатацию база данных "Волонтеры культуры". К 2024 году база добровольческого движения по этому направлению должна вырасти до 100 тыс. участников."Если эта база данных будет работать для того, чтобы предоставлять информацию о проектах и о людях, то, я думаю, она могла бы помочь в волонтерской деятельности. И если люди будут больше узнавать о тех местах, где требуется помощь, это будет прекрасно", - уверена Юлия Терехова.По материалам портала "Национальные проекты. Будущее России" ИА ТАСС.