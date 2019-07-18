Юные саратовские дарования стали участниками международной летней творческой школы «Новые имена»
Завтра в городе-музее Суздале откроется вторая смена XXVII международной летней творческой школы «Новые имена», которая проводится одноимённым межрегиональным благотворительным общественным фондом имени И.Н. Вороновой.
Школа помогает раскрыть потенциал талантливых ребят; организует работу мастер-классов, открытые уроки и творческие встречи с именитыми артистами и художниками; создает условия для всестороннего творческого развития, сочетает углубленную профессиональную подготовку и активный оздоровительный отдых юных дарований. Для участников школы также организована насыщенная культурная и спортивная программы - экскурсии в музеи Суздаля, игры на свежем воздухе в футбол, бадминтон, баскетбол, шахматы, настольный теннис и другие.
В этом году участниками творческой школы стали ребята из 20 регионов России. От Саратовской области путевки получили пятеро учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.
В первой смене наш регион представляли Анна Калихман и Иван Капранов,
Эстафету творчества с 19 июля перенимают юные таланты, вошедшие в состав участников 2-й творческой смены - Виктория Клочан, Егор Лузик и Варвара Федотова. Их ожидают плодотворные и яркие 14 школьных дней.