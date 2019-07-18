18 июля 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:26 | 18 июля
Сотрудники «Костанайских минералов» стали призерами гонки BI GROUP Ironman
17:00 | 18 июля
В Саратове в четвертый раз пройдет марафон «Река здоровья»
16:33 | 18 июля
«Крылья» и «Примат»: уличная гимнастика для настоящих победителей
15:39 | 18 июля
В минувшие сутки горели частные дома, сено, дача
14:45 | 18 июля
Поголовье крупного рогатого скота выросло в Саратовской области
13:48 | 18 июля
Энергетики восстановили ГВС после гидравлических испытаний от ТЭЦ-5
12:57 | 18 июля
Константин Худяков провел школу «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт» в рамках девятой смены на Форуме «Таврида 5.0» в Крыму
12:00 | 18 июля
Начала работу информационная система «РЭО Радар»
10:59 | 18 июля
Юные саратовские дарования стали участниками международной летней творческой школы «Новые имена»
10:01 | 18 июля
Саратовских предпринимателей приглашают совершить бизнес-миссию в Азербайджан
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Юные саратовские дарования стали участниками международной летней творческой школы «Новые имена»

Новости


Завтра в городе-музее Суздале откроется вторая смена XXVII международной летней творческой школы «Новые имена», которая проводится одноимённым межрегиональным благотворительным общественным фондом имени И.Н. Вороновой.

Школа помогает раскрыть потенциал талантливых ребят; организует работу мастер-классов, открытые уроки и творческие встречи с именитыми артистами и художниками; создает условия для всестороннего творческого развития, сочетает углубленную профессиональную подготовку и активный оздоровительный отдых юных дарований. Для участников школы также организована насыщенная культурная и спортивная программы - экскурсии в музеи Суздаля, игры на свежем воздухе в футбол, бадминтон, баскетбол, шахматы, настольный теннис и другие.

В этом году участниками творческой школы стали ребята из 20 регионов России. От Саратовской области путевки получили пятеро учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

В первой смене наш регион представляли Анна Калихман и Иван Капранов,

Эстафету творчества с 19 июля перенимают юные таланты, вошедшие в состав участников 2-й творческой смены - Виктория Клочан, Егор Лузик и Варвара Федотова. Их ожидают плодотворные и яркие 14 школьных дней.