В детском лагере имени Володи Дубинина пройдет летняя цифровая школа

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Единственным представителем-победителем конкурса от Саратовской области стала школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса.В рамках проекта победителя «Летняя цифровая школа «Граждане будущего» планируется проведение трех тематических смен по передовым цифровым технологиям и информатике для 240 школьников.Смены пройдут в детском оздоровительно-образовательном лагере им. Володи Дубинина (структурное подразделение школы-интерната), который по итогам 2018 года стал победителем областного конкурса «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей сезонного действия Саратовской области».За счет грантовых средств для проведения летней цифровой школы будет приобретено современное оборудование – компьютерные программы и цифровая техника, оборудование по обучению цифровой схемотехнике, робототехнике, созданию 3D моделей , 3D печати и лазерной резки. Проект позволит создать инновационную образовательную площадку для программы научно-технического образования и профессиональной ориентации одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.По результатам летней школы лучшие ее участники примут участие в федеральных итоговых мероприятиях: кейс чемпионат на базе Всероссийского детского центра «Орленок», международной олимпиаде «Кванториада», Worldskills Russia и других.