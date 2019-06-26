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В детском лагере имени Володи Дубинина пройдет летняя цифровая школа

Новости


Конкурс грантовой поддержки Минпросвещения России проводился в рамках национального проекта «Образование» и государственной программы «Цифровая экономика».

Единственным представителем-победителем конкурса от Саратовской области стала школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса.

В рамках проекта победителя «Летняя цифровая школа «Граждане будущего» планируется проведение трех тематических смен по передовым цифровым технологиям и информатике для 240 школьников.

Смены пройдут в детском оздоровительно-образовательном лагере им. Володи Дубинина (структурное подразделение школы-интерната), который по итогам 2018 года стал победителем областного конкурса «Лучшее учреждение отдыха и оздоровления детей сезонного действия Саратовской области».

За счет грантовых средств для проведения летней цифровой школы будет приобретено современное оборудование – компьютерные программы и цифровая техника, оборудование по обучению цифровой схемотехнике, робототехнике, созданию 3D моделей , 3D печати и лазерной резки. Проект позволит создать инновационную образовательную площадку для программы научно-технического образования и профессиональной ориентации одаренных детей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

По результатам летней школы лучшие ее участники примут участие в федеральных итоговых мероприятиях: кейс чемпионат на базе Всероссийского детского центра «Орленок», международной олимпиаде «Кванториада», Worldskills Russia и других.