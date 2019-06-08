8 июня 2019 СУББОТА
Новости
17:01 | 07 июня
В Саратове и Балакове временно отключат цифровой телерадиосигнал
16:00 | 07 июня
Дом работников искусств принял участие в литературном празднике к 200-летию А. С. Пушкина
15:09 | 07 июня
В Саратове продолжается ремонт дорог
14:11 | 07 июня
Саратовская область - в топ-5 лучших для гастропутешествий в июньские выходные
13:18 | 07 июня
Сегодня в Саратовской области начинается реализация проездных на июль
12:18 | 07 июня
Сотрудники ГИМС проверили саратовский пляж
11:22 | 07 июня
Временно приостановлено движение троллейбуса № 2
10:35 | 07 июня
Горел холл администрации Саратовского района
09:48 | 07 июня
Сотрудники «Транспортного управления» проверили работу двух маршрутов общественного транспорта
09:30 | 07 июня
На ПМЭФ 2019 аналитик Игорь Сюч заявил об увлечении мира «русским духом»
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Саратовская область - в топ-5 лучших для гастропутешествий в июньские выходные

Новости


Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг лучших и популярных у туристов гастрономических фестивалей и кулинарных событий в России в июньские выходные.

По данным ТурСтат, в первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге, Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни "Барабулька" в Феодосии (Крым), фестиваль напитков "АлтайФест" в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область), фестиваль рыбного пирога "Черинянь гаж" в Печорском районе (Республика Коми), гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" в Торжке (Тверская область), праздник "Луховицкий огурец" в Луховицы (Московская область), фестиваль селедки "Царский посол" в Переславле-Залесском (Ярославская область) и фестиваль "Клубничная страна" в Уразово Валуйского района Белгородской области.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июньских гастрономических событий.

VI Балаковский фестиваль клубники пройдет 29 и 30 июня в городе Балаково. В программе Балаковского фестиваля на площади "Дворца культуры" - яркое костюмированное шествие, ярмарка клубники, конкурсов тортов из клубники, мастер-классы по приготовлению клубничных угощений и дегустация кулинарных изделий. В прошлом году Балаковский фестиваль клубники посетили более 30 тысяч человек.