Саратовская область - в топ-5 лучших для гастропутешествий в июньские выходные

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По данным ТурСтат, в первую десятку гастрономических и кулинарных событий начала лета входят фестиваль St. Petersburg Gourmet Days в Санкт-Петербурге, Фестиваль барбекю в Екатеринбурге, фестиваль рыбной кухни "Барабулька" в Феодосии (Крым), фестиваль напитков "АлтайФест" в Алтайском крае, Балаковский фестиваль клубники в Балаково (Саратовская область), фестиваль рыбного пирога "Черинянь гаж" в Печорском районе (Республика Коми), гастрофестиваль "У Пожарского в Торжке" в Торжке (Тверская область), праздник "Луховицкий огурец" в Луховицы (Московская область), фестиваль селедки "Царский посол" в Переславле-Залесском (Ярославская область) и фестиваль "Клубничная страна" в Уразово Валуйского района Белгородской области.Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости и уникальности июньских гастрономических событий.VI Балаковский фестиваль клубники пройдет 29 и 30 июня в городе Балаково. В программе Балаковского фестиваля на площади "Дворца культуры" - яркое костюмированное шествие, ярмарка клубники, конкурсов тортов из клубники, мастер-классы по приготовлению клубничных угощений и дегустация кулинарных изделий. В прошлом году Балаковский фестиваль клубники посетили более 30 тысяч человек.