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Представитель партии «Зеленые» похвалил «Ураласбест»

Новости
Представитель партии «Зеленые» похвалил «Ураласбест»

Город Асбест посетил Игорь Рузаков – зампредседателя российской экологической партии «Зеленые».

Он вместе с сотрудниками Роспотребнадзора принял участие в совещании и проинспектировал ряд промышленных предприятий и объектов рядом с городом. После посещения нескольких компаний на совещании Игорь Рузаков отметил, что в Асбесте из двух десятков предприятий только два имеют санитарно-гигиеническую зону вокруг себя, соответствующую мировым стандартам, одно из них – «Ураласбест».

Следует отметить, что «Зеленые» не терпят, когда происходит загрязнение природы и поддерживает тех, кто стремится развиваться в балансе с окружающей средой. «Ураласбест» уже много лет выстраивает свою работу в соответствии с международными стандартами ISO 9001:2008 г. и ISO 14001:2004 г. Завод постоянно инвестирует во внедрение новых технологий и систему охраны труда, создает максимально комфортные условия для сотрудников. На предприятии реализовали принцип контролируемого использования хризотил-асбеста, совершенствуют систему утилизации отходов и помогают развитию города.