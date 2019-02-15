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77-летнего жителя Энгельса убило ледяной глыбой на глазах у соседей

Новости / ЧП
77-летнего жителя Энгельса убило ледяной глыбой на глазах у соседей

ЧП произошло сегодня, 14 февраля, около 11 часов.

По информации СУ СКР по Саратовской области, пожилой мужчина, проживающий в четырехэтажном доме 37 на улице Горького в
Энгельсе, находился возле подъездом дома, где беседовал с двумя другими жильцами. Внезапно с козырька одного из балконов, расположенных на четвертом этаже данного дома, упала ледяная глыба. Она ударила по голове 77-летнему мужчине. Соседи, находившиеся рядом с пострадавшим, вызвали бригаду «скорой помощи». Прибывшие медики приняли решение о его госпитализации, однако по пути следования в лечебное учреждение он скончался.

В ходе доследственной проверки следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны осуществлять
очистку жилого дома от снега и льда.

Фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской области