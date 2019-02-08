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Энгельсским школьникам рассказали о работе службы скорой медицинской помощи

Новости / Здоровье
Энгельсским школьникам рассказали о работе службы скорой медицинской помощи

При поддержке регионального минздрава в Саратовской области продолжается проведение мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала отрасли.

На Энгельсской станции скорой помощи прошел День открытых дверей для будущих абитуриентов - учащихся 11 классов. По информации пресс-службы министерства, руководители учреждения здравоохранения рассказали школьникам о работе службы скорой медицинской помощи. Старший фельдшер познакомила ребят с современной медицинской аппаратурой и приборами, используемыми в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи.

Также подросткам рассказали об организации учебного процесса, специальностях подготовки медицинских работников среднего звена, условиях приема. Будущих абитуриентов ознакомили и с государственными программами социальной поддержки молодых специалистов медиков.

В минздраве отметили, что проведение мероприятий по привлечению молодежи в отрасль здравоохранения будут продолжены.