Энгельсским школьникам рассказали о работе службы скорой медицинской помощи
При поддержке регионального минздрава в Саратовской области продолжается проведение мероприятий, направленных на укрепление кадрового потенциала отрасли.
На Энгельсской станции скорой помощи прошел День открытых дверей для будущих абитуриентов - учащихся 11 классов. По информации пресс-службы министерства, руководители учреждения здравоохранения рассказали школьникам о работе службы скорой медицинской помощи. Старший фельдшер познакомила ребят с современной медицинской аппаратурой и приборами, используемыми в диагностике и оказании неотложной медицинской помощи.
Также подросткам рассказали об организации учебного процесса, специальностях подготовки медицинских работников среднего звена, условиях приема. Будущих абитуриентов ознакомили и с государственными программами социальной поддержки молодых специалистов медиков.
В минздраве отметили, что проведение мероприятий по привлечению молодежи в отрасль здравоохранения будут продолжены.