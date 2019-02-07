Состоялось выездное заседание коллегии регионального министерства сельского хозяйства
В ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», в г. Энгельсе прошло выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области, в ходе которого были рассмотрены итоги работы АПК региона и обсуждены перспективы развития на 2019 год.
В работе коллегии приняли участие Губернатор области В.В. Радаев, члены Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, руководители муниципальных районов и предприятий агропромышленного комплекса области, СМИ.
Министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева рассказала о результатах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2018 году и приоритетных задачах развития отрасли в 2019 году. Объем валовой продукции по итогам 2018 года составил около 125 млрд рублей. Все мероприятия Госпрограммы по развитию сельского хозяйства реализованы. Освоено 2,7 млрд руб. средств государственной поддержки. Общее количество бюджетополучателей составило 3,5 тысячи. Все целевые индикаторы по соглашениям, заключенным с Минсельхозом России, выполнены.
Главы Энгельсского, Балашовского, Ртищевского и Балаковского районов сообщили об итогах работы АПК районов и приоритетных задачах развития в отрасли в 2019 году, председатель комитета облдумы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию, ректор СГАУ Николай Кузнецов проинформировал о кадровом и научном обеспечении АПК области.