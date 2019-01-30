«Балтика» объяснила пользу внедрения системы бережливого производства Lean TPM

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О результатах внедрения и применения системы Lean TPM сотрудники компании «Балтика» рассказали в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге. На заводе «Балтика-Санкт-Петербург» было организовано мероприятие, на которое пригласили представителей предприятий из разных отечественных промышленных отраслей. Гости сумели наглядно увидеть, как на заводе обслуживается оборудование, и обеспечивается его максимальная эффективность на протяжении всего жизненного цикла. Участие в пятничном мероприятии позволило им перенять опыт одного из самых эффективных и передовых предприятий нашей страны.Как рассказал в комментарии к событию директор завода «Балтика-Санкт-Петербург» Ю.Макарьев, подобного рода мероприятия помогают производить обмен опытом, а также привлекать новые практики совершенствования производства. По словам управленца, компания «Балтика» не намерена останавливаться на уже достигнутых рубежах, и будет постоянно стремиться к дальнейшему улучшению производительности.