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«Балтика» объяснила пользу внедрения системы бережливого производства Lean TPM

Новости
«Балтика» объяснила пользу внедрения системы бережливого производства Lean TPM


В 2011 году пивоваренный флагман Российской Федерации в лице компании «Балтика» внедрил на своих производствах систему бережливого производства Lean TPM. Эта эффективная концепция нацелена на управление производственным предприятием с прицелом на постоянное устранение всех возможных видов потерь. В таком виде производства в процесс оптимизации бизнеса вовлечен каждый сотрудник, а само предприятие максимально ориентировано на потребителя.

О результатах внедрения и применения системы Lean TPM сотрудники компании «Балтика» рассказали в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге. На заводе «Балтика-Санкт-Петербург» было организовано мероприятие, на которое пригласили представителей предприятий из разных отечественных промышленных отраслей. Гости сумели наглядно увидеть, как на заводе обслуживается оборудование, и обеспечивается его максимальная эффективность на протяжении всего жизненного цикла. Участие в пятничном мероприятии позволило им перенять опыт одного из самых эффективных и передовых предприятий нашей страны.

Как рассказал в комментарии к событию директор завода «Балтика-Санкт-Петербург» Ю.Макарьев, подобного рода мероприятия помогают производить обмен опытом, а также привлекать новые практики совершенствования производства. По словам управленца, компания «Балтика» не намерена останавливаться на уже достигнутых рубежах, и будет постоянно стремиться к дальнейшему улучшению производительности.