Саратовцев приглашают в Липки на очередной литературный вечер
23 июня в 16.00 в читальном зале сада состоится мероприятие «Женская поэзия. Мария Петровых (к 110-летию со дня рождения)».
"Мария Сергеевна Петровых - переводчица, русская советская поэтесса. Ее портрет писал Мартирос Сарьян, свое лучшее любовное стихотворение посвятил Осип Мандельштам. Поэзию высоко ценили Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Павел Антакольский", - напоминает пресс-служба Централизованной библиотечной системы Саратова.
Гостей вечера ждет беседа о творчестве поэтессы, подготовленная членами Саратовского Рубцовского поэтического центра. Стихи Марии Петровых сможет прочитать и послушать каждый желающий.