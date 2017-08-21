В Саратове впервые пройдет всероссийская творческая лаборатория одаренных детей "Через тернии к звездам!"
В рамках проекта будут организованы творческие встречи, мастер-классы для учащихся детских школ искусств с ведущими преподавателями, деятелями искусств России, гала-концерт одаренных детей.
По информации министерства культуры области, первый этап работы творческой лаборатории по направлению «Струнные инструменты (скрипка)» пройдет 22-29 августа на базе детской музыкальной школы №3. В рамках лаборатории состоятся всероссийские летние мастер-классы «Вечное движение».
Впервые участниками мастер-классов станут учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств и их преподаватели из разных городов России (г. Саратов, г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Владимир, г. Петрозаводск). Каждый участник проекта примет участие в 3 мастер-классах с общим количеством 40 академических часов.
Приглашенным гостем и почетным участником проекта станет профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов Александр Тростянский. Он проведет мастер-классы для юных талантов.
По итогам мастер-классов 29 августа в детской музыкальной школе №3 состоится заключительный концерт скрипичной музыки. В концертной программе прозвучат композиции в исполнении юных участников проекта, а также Александра Тростянского.
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