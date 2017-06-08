В Липках пройдет поэтический вечер «Я говорю с моей Россией…»
Мероприятие будет посвящено Дню независимости России.
Мероприятие проводит Центральная городская библиотека в читальном зале сада «Липки». Оно состоится 10 июня в 16.00.
Как сообщили организаторы, участники вечера смогут окунуться в мир патриотической поэзии и поговорить о ее особенностях. Субботние поэтические вечера традиционно проходят в приятной, теплой, и творческой атмосфере, где каждый из участников может в формате открытого микрофона прочитать свои любимые стихи.
Бардам также предоставляется возможность представить свое творчество заинтересованной аудитории.