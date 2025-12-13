Более 300 единиц техники коммунальных предприятий, дорожных служб и управляющих компаний устраняют последствия непогоды в Саратове
По поручению главы города Михаила Исаева городские службы в усиленном режиме продолжают устранять последствия ветра и снегопада. Круглосуточно ведется активная очистка улиц от обломков веток, снега и наледи, также обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами.
Особое внимание уделяется расчистке основных автомагистралей, тротуаров и пешеходных зон, подходов к учреждениям социальной сферы, остановочным павильонам и местам массового пребывания людей.
В Энгельсе в усиленном режиме ведутся работы по очистке дорог и тротуаров, а также ликвидации последствий сильного ветра.
Особое внимание уделяется уборке дорог с большим трафиком движения, тротуарам и пешеходным зонам, подходам к учреждениям социальной сферы и остановочным павильонам.
МКУ «Городское хозяйство» работает в круглосуточном режиме.
По информации администрации МО "Город Саратов", МКУ "Городское хозяйство"