12:00 | 01 октября
«Выбираю активное долголетие!»: гостей областного фестиваля ждут селфи, тимбилдинг, тапкодувы и чай
11:00 | 01 октября
В Саратове определились полуфиналисты КВН «СВОЯ лига ВОИ»
10:00 | 01 октября
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
09:30 | 01 октября
На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны
09:00 | 01 октября
Ушла из жизни Римма Белякова
07:14 | 01 октября
С октября изменится расписание водного транспорта на двух пригородных маршрутах
19:19 | 30 сентября
В день воссоединения с Донбассом Союз женщин России чествует бойцов СВО
19:17 | 30 сентября
После перерыва Иван Костров снова в кадре — эпизод в «Райском»
18:00 | 30 сентября
Саратовский учитель стала лауреатом Всероссийского конкурса в области коррекционной педагогики
17:37 | 30 сентября
“Не оставим детей без школы!” - саратовцы выступают за скорейшее начало строительства
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
В Саратове появился новый символ культурного наследия
В Саратове состоится межрегиональный слет координаторов экологического проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек». В мероприятии примут участие представители из Республик Башкортостан и Марий Эл, Пермского края, а также Архангельской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Томской и Ярославской областей.

Во время трехдневной программы участники познакомятся с экопросветительской моделью проекта, обменяются опытом и обсудят вопросы, которые возникают в регионах. Им также покажут, как организована работа на примере саратовских мероприятий.

«География нашей акции расширяется, она уже принимает общероссийский масштаб. И это замечательно. Значит люди все больше интересуется проблемами экологии и готовы вставать на защиту окружающей среды», - считает соавтор проекта «Водорослям крыша» Татьяна Хохлова.

Амбассадоры рек также посетят перерабатывающее производство пластика в Саратове, чтобы увидеть, как собранные в рамках проекта пластиковые крышечки получают вторую жизнь. Завершится слет символично — торжественным выпуском 65 000 мальков травоядных рыб в Волгу. Мероприятие состоится 4 октября в 13.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская.

К мероприятию приглашают всех желающих, необходима удобная обувь, емкость для рыбок, зонтик и резиновые сапоги на случай дождя, а также многоразовая чашка для чая или термос.

Для участников предусмотрена бесплатная парковка с 13.00 до 15.00. Координатор на месте выпуска: Екатерина, телефон: 89271086468. Подробнее об акции можно узнать в соцсетях: https://vk.com/vk_reka.