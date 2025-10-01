На выпуск мальков в рамках акции «Водорослям крышка» в Энгельс приедут представители из разных регионов страны

просмотров: 87

В Саратове состоится межрегиональный слет координаторов экологического проекта «Водорослям крышка. Амбассадоры рек». В мероприятии примут участие представители из Республик Башкортостан и Марий Эл, Пермского края, а также Архангельской, Волгоградской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Томской и Ярославской областей.Во время трехдневной программы участники познакомятся с экопросветительской моделью проекта, обменяются опытом и обсудят вопросы, которые возникают в регионах. Им также покажут, как организована работа на примере саратовских мероприятий.«География нашей акции расширяется, она уже принимает общероссийский масштаб. И это замечательно. Значит люди все больше интересуется проблемами экологии и готовы вставать на защиту окружающей среды», - считает соавтор проекта «Водорослям крыша» Татьяна Хохлова.Амбассадоры рек также посетят перерабатывающее производство пластика в Саратове, чтобы увидеть, как собранные в рамках проекта пластиковые крышечки получают вторую жизнь. Завершится слет символично — торжественным выпуском 65 000 мальков травоядных рыб в Волгу. Мероприятие состоится 4 октября в 13.00 по адресу: г. Энгельс, ул. Лесокомбинатская.К мероприятию приглашают всех желающих, необходима удобная обувь, емкость для рыбок, зонтик и резиновые сапоги на случай дождя, а также многоразовая чашка для чая или термос.Для участников предусмотрена бесплатная парковка с 13.00 до 15.00. Координатор на месте выпуска: Екатерина, телефон: 89271086468. Подробнее об акции можно узнать в соцсетях: https://vk.com/vk_reka.