В Петровске благоустроят Привокзальную площадь, в Аткарске – улицы Локомотивную и Серова

Шесть малых городов Саратовской области победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин.Итоги конкурса, который с 2019 по 2024 годы проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» Президента Владимира Путина, а с 2025 года реализуется в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни», подвели 21 августа на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.Среди городов-победителей – Петровск, выигравший в четвёртый раз.Город с проектом «Время открывать Петровск»: благоустройство Привокзальной площади и улицы Московской до улицы Гоголя получит 91,8 миллиона рублей.- Мы смогли выиграть в престижном конкурсе второй год подряд! В прошлом году благодаря Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину из Петровска вновь запустили пассажирский поезд до Москвы. Наша Привокзальная площадь снова ожила, стала местом притяжения для горожан. Но она требует обновления. Все новшества для площади, отражённые в проекте, предложили сами петровчане.Проектировщики снова не подкачали и выдали сильный проект. И его поддержали на федеральном уровне. Что же предстоит сделать? Сохранятся главные символы этого места – это памятник Петру I, по чьему указу в 1698 году был основан город, железнодорожный вокзал, водонапорная башня. А вокруг них появится современное пространство для отдыха. Главная «фишка» - крытый павильон с летним кинотеатром и прогулочная часть по улице Московской от площади до Гоголя. Всё это появится в Петровске уже в следующем году! – отметил глава Петровского района Максим Калядин, поблагодаривший жителей за поддержку и советы, за оригинальные идеи и любовь к родному Петровску.Победой в конкурсе отметился и Аткарск. Здесь в рамках проекта «Линии Залинии» проведут комплексное благоустройство улиц Локомотивной и Серова. Сумма, которую направят на проведение работ, такая же, как и у Петровска – 91,8 млн рублей.- Я с нетерпением ждала итогов конкурса лучших практик создания комфортной городской среды. Переживала, выиграем или нет. Ведь проект «Линии Залинии» очень важен для жителей микрорайона, для школы и для детского сада, - поделилась директор школы №10 Алла Потапова. – В первую очередь проект подарит комфортную среду всему микрорайону. Тут есть территории, которые пустуют не один десяток лет. Проект «Линии Залинии» дарит им вторую жизнь. И я уверена, что после завершения работ новые площадки станут центром притяжения не только жителей нашего микрорайона, но и поможет привлечь в наш город молодежь. Ведь архитекторы создавали проект ориентируясь не на свои предпочтения, а на мнения жителей. Проектанты учли и пожелания учителей – у нас появится технопарк, в котором, например, можно будет провести соревнования по робототехнике.Напомним, работы по благоустройству начнутся в 2026 году. Помимо Петровска и Аткарска, городами-победителями стали Хвалынск, Красноармейск, Маркс и Новоузенск.