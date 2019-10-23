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Двести глав сельских поселений повысили квалификацию в Президентской академии

Новости


На базе Поволжского института управления РАНХиГС завершилось обучение 200 глав сельских поселений по программе повышения квалификации «Технологии управления развитием муниципального образования».

Обучение организовано факультетом «Высшая школа государственного управления» ПИУ РАНХиГС совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области».

Председатель Ассоциации Людмила Жуковская в своем выступлении перед слушателями обозначила необходимость использования современных технологий управления в развитии муниципальных образований региона и важность взаимодействия с населением в решении вопросов местного значения.

Под руководством ведущих преподавателей ПИУ РАНХиГС слушатели разрабатывали проекты развития муниципальных образований Саратовской области. Темы проектов связаны с предстоящим празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Большой интерес вызвал проект представителей Натальинского МО Балаковского района «Маршрутами победы. Эстафета поколений (интерактивная квест-игра)», формирующий новый подход к патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторического и трудового наследия страны, а также проект Безымянского МО Энгельсского района об увековечивании памяти погибших в годы войны от ран в госпитале села Безымянное «Героями не рождаются – героями становятся».