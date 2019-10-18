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Саратовские команды примут участие в финале акции «Уличный красава»

Новости


С августа по сентябрь 2019 года на территории Саратовской области проходили I и II этапы Всероссийской акции «Уличный красава» по футболу 5х5.

В I (муниципальном) этапе соревнований приняло участие 23 команды (около 120 человек) –7 команд в старшей возрастной группе и 16 в младшей.

По итогам первого этапа были определены победители, которые получили право принимать участие во втором этапе.

Соревнования для младшей группы в рамках II этапа (региональный) проходили на базе центрального стадиона города Энгельса МАУ ДО «ДЮСШ» 22 сентября 2019 года. Здесь приняли участие 4 команды из Федоровского, Петровского, Аткарского муниципальных районов области и муниципального образования «Город Саратов». Одержала победу в соревнованиях команда Федоровского муниципального района.

Соревнования для старшей группы в рамках II этапа (региональный) проходили на базе центрального стадиона города Энгельса МАУ ДО «ДЮСШ» 14 сентября 2019 года. Победу одержала команда Вольского муниципального района.

17 сентября команды-победители II этапа поехали в Ижевск для участия в финальных соревнованиях «Уличный красава», которые состоятся 18-20 октября 2019 года.