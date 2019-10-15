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В Саратове вручили «Орден Ладошки»
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В Саратове вручили «Орден Ладошки»

Новости
В Саратове вручили «Орден Ладошки»

В медико-биологическом лицее г. Саратов в рамках заседания Общественного совета при областном министерстве образования прошла церемония награждения кавалеров общественного почётного знака детского признания «Орден Ладошки».

«Эта, 8-ая по счёту, церемония была посвящена светлой памяти 9-летней Лизы Киселевой, трагически погибшей на днях в Саратове, и началась она с минуты молчания. Знаете, в такие трудные мгновения очень важно чувствовать, что на свете есть люди, готовые всегда прийти на помощь ребёнку, согреть его душу своим теплом, позаботиться о нём. Именно таким людям и вручали саратовские ребята свой «Орден Ладошки», – отметил один из авторов проекта, психолог, председатель общественного совета при ведомстве Сергей Саратовский.

Избранниками детей на этот раз стали российский кинорежиссёр и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, педагог по вокалу, основатель и бессменный руководитель детского хора Мария Струве, заслуженный учитель России, разработчик адаптивной модели школы Евгений Ямбург, автор многочисленных школьных учебников по математике Людмила Петерсон, учитель начальных классов с более чем 40-летним стажем Михаил Рабулец, а также общественный деятель, руководитель реабилитационного центра для незрячих «Ярдэм» и мама десяти детей-инвалидов Малика Гельмутдинова.

После торжественной церемонии с гостями в разных образовательных организациях прошли тематические площадки. Их посетили более 2500 педагогов, учащихся и родителей. Борис Грачевский провёл творческую встречу на тему «Ералаш» в «Школе нового века» города Энгельса, Евгений Ямбург - семинар на тему «УчимЗнаем» в гимназии № 1 города Саратова, Людмила Петерсон - семинары на тему «Как увлечь ребенка математикой: инновационные программы и проекты института СДП» и «Курс математики «Учусь учиться» как эффективное средство формирования навыков XXI века» в саратовском медико-биологическом лицее, Мария Струве - мастер-класс на тему «Центр вокала Марии Струве» в энгельсском музыкально-эстетическом лицее им. А.Г. Шнитке, Илдар Баязитов и Малика Гельмутдинова - круглый стол на тему «Милосердие без границ» в духовном управлении мусульман Саратовской области.