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В театральном институте СГК прошла творческая мастерская "ПРОчтение"

Новости
В театральном институте СГК прошла творческая мастерская "ПРОчтение"

6 октября 2019 года в 13.00 в Театральном институте Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялась 1-я встреча в рамках нового проекта «Творческая мастерская «ПРОчтение».

Проект разработан Региональным центром поддержки одарённых детей

ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический центр» совместно с Саратовским театральным институтом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» и проводится с целью оказания содействия учащимся детских школ искусств области в совершенствовании исполнительского мастерства; расширения сценической речевой практики студентов Театрального института в работе со зрителем; проведения профориентационной работы среди учащихся, повышения профессионального уровня преподавателей театральных дисциплин ДШИ Саратовской области.

В рамках 1-ой встречи мастерской «Война и мир, поле сражения – душа человека» студенты третьего курса показали работы по сценической речи – отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и Мир».

Старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Саратовского Театрального института СГК имени Л.В. Собинова Светлана Игоревна Никулина, куратор проекта, провела обсуждение показа, пояснила, на чем должно быть сконцентрировано внимание педагога при работе над прозаическим литературным отрывком. Учащиеся ДШИ получили ценные советы по подбору репертуара и получили творческое задание для следующей встречи.

Участниками мероприятия стали 24 учащихся и 7 преподавателей детских школ искусств гг. Саратова, Энгельса, Балашова и р.п. Ровное.