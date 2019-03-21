Современный цифровой музей «Крымские архивы» создали в Крыму
Современный цифровой музей появился в Крыму.
Фонд «Остров Крым» инициировал общественный проект «Крымские архивы», в рамках которого в течение пяти лет его авторы собирали различные артефакты, письма, фотографии, гравюры, открытки, карты, книги и другие предметы, связанные с историей Крымского полуострова. Сегодня часть документов и частных коллекций оцифрована и доступна для ознакомления на сайте.
На многочисленных картинах, фотографиях и открытках можно увидеть пейзажи Крыма, детали национальных костюмов народов Причерноморья, архитектуру и природные ландшафты Крымского полуострова, местный быт. На сайте можно не только познакомиться с артефактами, но и подписаться на еженедельные тематические рассылки, рассказывающих немало интересного не только о предметах, но и истории поколений, живущих в Крыму.
Как отметил Никита Томилин, основатель проекта и президент фонда «Остров Крым», материалы музея будут интересны не только историкам, но и всем людям, желающим знать историю Крыма и России. Музей позволит сохранить хрупкое культурное наследие полуострова и его национальную самобытность.
Фонд «Остров Крым» инициировал общественный проект «Крымские архивы», в рамках которого в течение пяти лет его авторы собирали различные артефакты, письма, фотографии, гравюры, открытки, карты, книги и другие предметы, связанные с историей Крымского полуострова. Сегодня часть документов и частных коллекций оцифрована и доступна для ознакомления на сайте.
На многочисленных картинах, фотографиях и открытках можно увидеть пейзажи Крыма, детали национальных костюмов народов Причерноморья, архитектуру и природные ландшафты Крымского полуострова, местный быт. На сайте можно не только познакомиться с артефактами, но и подписаться на еженедельные тематические рассылки, рассказывающих немало интересного не только о предметах, но и истории поколений, живущих в Крыму.
Как отметил Никита Томилин, основатель проекта и президент фонда «Остров Крым», материалы музея будут интересны не только историкам, но и всем людям, желающим знать историю Крыма и России. Музей позволит сохранить хрупкое культурное наследие полуострова и его национальную самобытность.