К уборке снега в регионе приступила тяжелая техника федеральных министерств и ведомств

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По информации пресс-службы губернатора, вчера в Саратовскую область прибыла оперативная группа МЧС РФ, имеющая в составе 8 единиц тяжелой техники. Машины через Саратов и Энгельс следуют в Левобережье, где приступят к расчистке дорог Озинского района.По линии Министерства обороны выделено 17 единиц тяжелой техники, включая 2 путепрокладчика БАТ. Они будут работать в Новоузенском районе. Это мощные машины, которые способны справиться с любыми снежными заносами.Кроме того, дополнительную снегоуборочную технику – 55 машин – предоставило Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства. Принято решение, что 6 машин отправятся в Питерский и Новоузенский районы, 39 машин помогут в уборке от снега областного центра. По информации пресс-службы администрации Саратова, сегодня ночью в очистке дорожного полотна приняло участие более 350 единиц техники. Всего по городу работало 19 звеньев снегоуборочной техники на ул. Чернышевского, 2-й Станционный проезд, Рабочий переулок, ул. Азина, ул. Некрасова, ул. Рабочая, пр. 50 лет Октября, ул. Московская, ул. Большая Горная, ул. Вавилова, ул. Черниговская, пр. Строителей, ул. Тульская и Привокзальная площадь.- Согласно оперативной информации, по области на уборке снега задействовано порядка 420 единиц техники подрядных организаций (на региональных дорогах), 400 единиц тяжелой техники КФХ, 212 единиц техники муниципальных районов. 150 единиц техники работает на федеральных трассах. Всего на дорогах губернии работает почти 1,2 тыс. единиц техники, - сообщает пресс-служба губернатора.Фото http://www.infoorel.ru