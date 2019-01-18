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На Крещение будет организовано 64 места для купания
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На Крещение будет организовано 64 места для купания

Новости
На Крещение будет организовано 64 места для купания

Во всех этих местах будут дежурить экстренные службы.

Специалисты экстренных служб рассказали о том, как будут организованы традиционные Крещенские купания в этом году. По словам начальника Центра ГИМС МЧС России по Саратовской области Романа Сулейманова, в этом году для купания жителей области будут организованы 64 места для купания, в том числе 2 купели в Саратове, 1 - Энгельсе. Везде будут дежурить инспекторы ГИМС, спасатели, полицейские, врачи "скорой помощи". От МЧС обеспечивать безопасность будут 137 человек, всего от РСЧС - 700 человек.

Планируется участие в купаниях более 30 тысяч человек. Как отметил Роман Сулейманов, в этом году из-за неустойчивой погоды лед на водоемах имеет толщину от 15 до 25 см, поэтому количество людей, которые будут находиться на льду, ограничено. Вход в иордани будет организован преимущественно с берега.

Представители экстренных служб предостерегают жителей области от купания в других местах, так как это небезопасно. Запрещено нырять в прорубь головой, употреблять спиртное. "Человек, планирующий искупаться, должен быть к этому подготовлен, не иметь медицинских противопоказаний", - предупреждает МЧС.