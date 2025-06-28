Спорт будущего становится реальностью

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В Саратове на площадке «Протон-Арены» скоро откроется инновационный фиджитал-центр — уникальное пространство, сочетающее традиционные виды спорта с цифровыми технологиями.Этот проект станет значимым шагом в развитии фиджитал-движения, поможет популяризировать современные спортивные дисциплины и привлечёт молодежь к новым формам активностей.Саратов вошёл в топ-15 регионов России, где при поддержке Министерства спорта РФ появятся такие высокотехнологичные центры.На выделенные средства планируется закупить передовое оборудование для различных направлений, включая гонки на дронах, спортивное программирование, киберспорт и фиджитал-игры.