14 Февраля 2025 ПЯТНИЦА
Новости
14:08 | 14 февраля
Дуб-старожил из Лысогорского района получил всероссийский статус «Дерево – памятник живой природы»
13:44 | 14 февраля
Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков
12:02 | 14 февраля
Михаил Исаев проверил ход работ по реконструкции кольцевой развязки на Славянской площади
11:00 | 14 февраля
Для российских и иностранных студентов СГТУ провели «Урок мужества и памяти»
10:32 | 14 февраля
Исполнение обязанностей главы Вольского района возложат на Сергея Сафонова, ранее работавшего первым заместителем главы администрации Ленинского района
10:31 | 14 февраля
Общественники Саратова поддержали назначении Исаева на пост главы
18:33 | 13 февраля
Роман Грибов заподозрил финансово-промышленные группы в информационных нападках на Михаила Исаева
15:04 | 13 февраля
Председатель общественной палаты Саратовской области поддержал возвращение Михаила Исаева на должность главы Саратова
13:02 | 13 февраля
Аркадакские «серебряные» волонтеры отправили на фронт «Леших» и домашний чай
12:04 | 13 февраля
Саратовские научно-практические разработки в сфере медицины активно применяются врачами и продаются в аптеках
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков

Спорт

Сейчас любой фанат хоккея может найти трансляции интересных ему матчей, даже если их не показывают по ТВ. Причём любую игру можно посмотреть бесплатно. Главное — разобраться, где искать тот или иной турнир и как получить доступ к трансляциям. В этой статье мы расскажем, где смотреть хоккей сегодня, а также вкратце разберём особенности каждого варианта.

Платные и бесплатные площадки: кто показывает КХЛ

Начнём с телеканала «Матч ТВ» и сайтов медиахолдинга matchtv.ru, sportbox.ru. В прямом эфире показывают только часть игр. Также на канале есть аналитическая программа «Все на матч», где хоккейные эксперты и приглашённые гости обсуждают каждый круг КХЛ.
Все матчи показывают на каналах KHL и KHL Prime. Они доступны по подписке за 299 руб в месяц. Помимо записей прошедших матчей, там есть и дополнительный контент — различные передачи, эксклюзивные репортажи и т. д. Эти каналы также представлены в пакетах многих цифровых платформ за меньшие деньги. В некоторых есть бесплатный период 3-5 дней.

Мультимедийная платформа Wink позволяет смотреть не только кино и сериалы, но и каналы с хоккеем. Подписка стоит от 299 руб. Но можно оформить её бесплатно на 7 дней.

Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» также транслирует хоккей. Для этого нужно подписаться на «Яндекс Плюс» за 399 руб. Но есть и бесплатная пробная подписка сроком до 60 дней.

Вы можете изучить варианты в вашем регионе и выбрать цифровое телевидение, в котором есть каналы с КХЛ за самые разумные деньги.
Если вы не хотите оформлять платную подписку, лучшим вариантом станут сайты и приложения легальных букмекерских контор (БК):

Winline. Тут можно найти все матчи КХЛ. Иконка проигрывателя появляется за день до начала игры и становится активной, когда идёт трансляция. Чтобы получить доступ, достаточно создать профиль и подтвердить личность.
«Олимпбет». Здесь также появляются игры Континентальной хоккейной лиги в неплохом качестве. Для того чтобы смотреть хоккей, надо завести профиль и верифицировать его.
Fonbet и PARI. У этих БК транслируются одни и те же матчи. Для удобства они помечены иконкой с экраном. Условия получения доступа к разделу Live аналогичны букмекерам, описанным выше. Иногда есть вопросы по качеству картинки, но если смотреть хоккей со смартфона, этот фактор не важен.
«Лига Ставок». Букмекер нигде не анонсирует показ матчей КХЛ, но стабильно их транслирует. Все игры с видео отмечены иконкой с экранчиком. Live станет доступен после регистрации и подтверждения личности.
Отметим, что у букмекеров можно бесплатно смотреть не только КХЛ, но и НХЛ. Если вы интересуетесь и заокеанским хоккеем, то найдете его на сайтах и в приложениях БК.