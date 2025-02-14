Где смотреть КХЛ — доступные варианты для российских болельщиков
Сейчас любой фанат хоккея может найти трансляции интересных ему матчей, даже если их не показывают по ТВ. Причём любую игру можно посмотреть бесплатно. Главное — разобраться, где искать тот или иной турнир и как получить доступ к трансляциям. В этой статье мы расскажем, где смотреть хоккей сегодня, а также вкратце разберём особенности каждого варианта.
Платные и бесплатные площадки: кто показывает КХЛ
Начнём с телеканала «Матч ТВ» и сайтов медиахолдинга matchtv.ru, sportbox.ru. В прямом эфире показывают только часть игр. Также на канале есть аналитическая программа «Все на матч», где хоккейные эксперты и приглашённые гости обсуждают каждый круг КХЛ.
Все матчи показывают на каналах KHL и KHL Prime. Они доступны по подписке за 299 руб в месяц. Помимо записей прошедших матчей, там есть и дополнительный контент — различные передачи, эксклюзивные репортажи и т. д. Эти каналы также представлены в пакетах многих цифровых платформ за меньшие деньги. В некоторых есть бесплатный период 3-5 дней.
Мультимедийная платформа Wink позволяет смотреть не только кино и сериалы, но и каналы с хоккеем. Подписка стоит от 299 руб. Но можно оформить её бесплатно на 7 дней.
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» также транслирует хоккей. Для этого нужно подписаться на «Яндекс Плюс» за 399 руб. Но есть и бесплатная пробная подписка сроком до 60 дней.
Вы можете изучить варианты в вашем регионе и выбрать цифровое телевидение, в котором есть каналы с КХЛ за самые разумные деньги.
Если вы не хотите оформлять платную подписку, лучшим вариантом станут сайты и приложения легальных букмекерских контор (БК):
● Winline. Тут можно найти все матчи КХЛ. Иконка проигрывателя появляется за день до начала игры и становится активной, когда идёт трансляция. Чтобы получить доступ, достаточно создать профиль и подтвердить личность.
● «Олимпбет». Здесь также появляются игры Континентальной хоккейной лиги в неплохом качестве. Для того чтобы смотреть хоккей, надо завести профиль и верифицировать его.
● Fonbet и PARI. У этих БК транслируются одни и те же матчи. Для удобства они помечены иконкой с экраном. Условия получения доступа к разделу Live аналогичны букмекерам, описанным выше. Иногда есть вопросы по качеству картинки, но если смотреть хоккей со смартфона, этот фактор не важен.
● «Лига Ставок». Букмекер нигде не анонсирует показ матчей КХЛ, но стабильно их транслирует. Все игры с видео отмечены иконкой с экранчиком. Live станет доступен после регистрации и подтверждения личности.
Отметим, что у букмекеров можно бесплатно смотреть не только КХЛ, но и НХЛ. Если вы интересуетесь и заокеанским хоккеем, то найдете его на сайтах и в приложениях БК.