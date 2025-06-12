Эстрада, электроника, афробит, синти-поп и современные биты. Как звучит новый альбом Димы Билана «Vector V»

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6 июня Дима Билан представил свой долгожданный студийный альбом «Vector V» — музыкальное путешествие, ставшее результатом более чем трёхлетней работы, личных поисков и творческого взросления.«Vector V» — это не просто музыкальный релиз. Это внутренний маршрут, направление, энергия, которую артист закладывает в каждый трек. Это внутренняя трансформация, поиск новых смыслов и возвращение к истокам одновременно. Название релиза символично: буква «V» — это не только вектор, направление движения, но и отсылка к настоящему имени артиста — Виктор.Также новую главу в творчестве знаменует и его старт работы с лейблом AllStars, на котором и выходит альбом.В 16 треках альбома переплетаются эстрада, электроника, афробит, синти-поп, современные биты. Билан исследует широкий диапазон жанров — от танцевальных ритмов до лирики, от диско до синтвейва. В композициях альбома звучит то, что невозможно описать словами — это эмоции, прожитые моменты, огонь сцены и тишина души.«Vector V» — это не просто музыка, это приглашение почувствовать, вспомнить, отпустить и направиться туда, где начинается твоя собственная история. Работа над этим альбомом стала для меня глубоко личным процессом. «Vector V» — как зеркало: в нём отражаются мой голос, новая энергия, это мой путь. Мой вектор», – делится артист.Над альбомом работали ведущие саунд-продюсеры, авторы и музыканты, но сам Билан выступил не только исполнителем, но и главным идеологом проекта. Среди ключевых треков:«Играли роли» — фокус-трек альбома, сочетающий лёгкость поп и дэнс-звучания с эмоциональной глубиной. Это история о любви и выборе, вдохновляющая быть рядом с теми, кто по-настоящему близок.«Что-то на родном» — трек о ностальгии, предопределённых встречах и ценности близости. В нём танцевальные ритмы переплетаются с тонкой лирикой и ощущением светлой грусти.«Высота» — переосмысление легендарной песни на музыку Александры Пахмутовой, исполненной Биланом в Большом театре на её юбилее.«Письма издалека» — совместная работа с Игорем Крутым, ранее представленная на его альбоме 70 и прозвучавшая на юбилейном концерте композитора.«По памяти» — глубокая лирическая композиция, где звучит строчка: «Дай мне по памяти снова себя найти», ставшая отражением концепции альбома.«В области сердца» — песня с участием Дианы Анкудиновой, с которой Дима Билан ранее выступал в Крокус Сити Холле. Уже заявленный хитом альбома, трек будет сопровождаться клипом, премьера которого запланирована на осень 2025.Особенное место занимает трек «Пообещай», который артист решил включить в альбом в последний момент. Это фокус-трек, который был выпущен 30 мая, за неделю до релиза всех песен альбома. Теплая, светлая композиция стала своеобразной точкой отправления в этом личном рассказе.«Иногда песня появляется внезапно — как чувство, как запах весны. «Пообещай» — именно такая. Она будто пришла сама и стала завершающим штрихом всей истории. Я понял: без неё альбом будет неполным», — комментирует Дима Билан.На обложке альбома — фотография, сделанная на фоне Эльбруса. Это символичный кадр, отсылающий к корням певца, к его родной земле — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Этот снимок — не просто пейзаж, а личная точка отсчёта, метафора пути, который проходит артист: от сцены — к самому себе.Трек-лист альбома «Vector V»:ДофаминМой человекФлюидыПо памятиВ области сердцаИграли ролиЧто-то на родномПомешанПесня без припеваМы такие людиПообещайМогло было бытьГлупые воспоминанияЗановоПисьма издалекаВысотаУже 21 июня Дима Билан представит несколько песен из альбома «Vector V» на масштабном стадионном концерте в ВТБ Арене в Москве, где прозвучат как новые композиции, так и знаковые хиты артиста.