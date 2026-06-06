Алла Байкулова:«Язык – это душа народа»

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– Вспоминается мероприятие в Саратовской областной Думе, куда пригласили преподавателей-филологов. Тогда завязался откровенный разговор о современном состоянии русского языка, его нормах и культуре речи. Мы подарили организаторам подготовленное на нашей кафедре пособие «Русский язык и культура общения для государственных служащих», которое, по их словам, должно служить настольной книгой каждого чиновника.В СГУ начало июня совпадает с сессией, студенты и преподаватели заняты, поэтому, можно сказать, что этот важнейший праздник, День русского языка, мы отмечаем весь год. Мероприятий, связанных с русским языком, у нас очень много. Ежегодно проходят различные конференции. Обычно они посвящены нашим учителям – выдающимся филологам, которые посвятили свою жизнь работе в Саратовском университете. В этом году, например, в нашем институте прошли Международная научная конференция «Язык и общество в синхронии и диахронии», посвящённая памяти профессора Л.И. Баранниковой и профессора В.Е. Гольдина, а также Всероссийская конференция молодых учёных «Филология и журналистика в XXI веке», посвящённая 100-летию со дня рождения профессора М.Б. Борисовой и профессора Е.П. Никитиной. Наши выдающиеся учёные были настоящими, самоотречённо погружёнными в науку исследователями, популяризаторами, людьми, влюблёнными в своё дело. Они заложили научные школы, подготовили учеников, которые сегодня работают во многих учебных заведениях России и за рубежом.Можно говорить о многих других важных мероприятиях. В преддверии Дня русского языка проходят «Тотальный диктант», празднование Дня славянской письменности и культуры, различные конкурсы для школьников и абитуриентов. Так, старшеклассники Саратовской области и других регионов России в этом году приняли участие в XV конкурсе «Власть слова», который ежегодно проводится под патронатом губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргина.Нельзя не отметить и то, что наш институт совместно с Международной службой проводит фестиваль русского как иностранного «РКИ в СГУ». В этом году он прошёл уже в седьмой раз. Фестиваль стал местом встречи преподавателей вузов Саратова, специалистов по РКИ, и студентов из разных стран мира, которые обучаются у нас русскому языку и другим предметам. В рамках фестиваля мы проводим для студентов-иностранцев олимпиаду «Мозаика русского слова», а для преподавателей и русскоязычных студентов – круглый стол, где обсуждаем проблемы преподавания русского языка. На заключительном этапе всегда очень интересно и весело проходит традиционная лингвистическая игра между командами иностранных студентов из разных саратовских вузов.Важно сказать, что СГУ готовит кадры для преподавания русского как иностранного: фактически во всех вузах Саратова и в других городах работают наши выпускники.– Заимствование – один из важнейших процессов, который проходит в любом языке, в том числе и в русском. На протяжении всей истории России осуществлялись культурные, экономические связи с другими странами. Появлялись новые бытовые предметы, новые технологии – и вместе с ними приходили новые слова.Русский язык всегда впитывал эти слова, а вместе с ними – частичку чужой картины мира. И я считаю, что это хорошо. Когда мы принимаем новое слово, расширяются наши представления о мире, а язык обогащается.Но вопрос о заимствовании неоднозначный. Сейчас действительно очень много заимствований, можно сказать, что этот процесс становится лавинообразным, поэтому исследователи единодушны: это плохо для русского языка. Тем не менее процесс заимствования был и будет всегда. Другое дело, когда приходит иностранное слово, а русское уже существует. Например, в 80-е годы ХХ века широко распространилось слово «тинейджер», хотя у нас есть замечательное слово «подросток». Но со временем «тинейджер» ушло на периферию языка, я думаю, что там ему и место. Есть всем знакомое слово «консультация», тогда зачем нам ещё «консалтинг», если люди не понимают, что это такое?Русский язык не только заимствует чужое слово, но и осваивает его, подчиняя своим законам. Несколько лет назад под моим руководством была написана кандидатская диссертация аспиранта из Ирака «Арабизмы в русской речи». Мы использовали 37 словарей и выявили 315 арабизмов в русском языке. Среди них такие слова, как «магазин», «алгебра», «алмаз», «жираф», «кофе», «лимон», «матрас», «атлас» и многие другие. Мы проводили эксперимент: спрашивали людей, воспринимают ли они эти слова как русские или как заимствованные. И никто даже не подозревал, что это арабизмы. Но дело в том, что, например, наряду со словом «магазин» в русском языке появились слова, образованные по его словообразовательным моделям: «магазинчик», «магазинишко», в молодёжной речи сокращённое «магаз». Так происходит и со многими другими словами. В этом проявляется творческий потенциал нашего могучего и великого языка.– Здесь проявляется тенденция экономии языковых средств. Человеку хочется говорить быстрее, короче. Но нельзя считать это упрощением языка. Иногда всё становится даже сложнее.Вот пример: в Саратове есть район СХИ. Как-то одна женщина в маршрутке спросила: «Я доеду до эС-Ха-И?», то есть произнесла аббревиатуру по буквам. И никто её сначала не понял, так как саратовцы произносят в этом слове звуки – «СХИ». Поэтому аббревиатуру нужно не только знать, но и произносить правильно, иначе возможны коммуникативные неудачи.На современный язык очень сильно влияет интернет-коммуникация. Раньше мы знали две формы речи – устную и письменную. Сейчас появилась третья формация – устно-письменная речь в интернет-коммуникации, я бы дополнила: печатно-клавиатурная. Мы быстро набираем текст, сокращаем слова, боимся опечаток. Отсюда и «спс», и другие сокращения.– Конечно, он не понял бы, что такое смартфон, гаджет, айфон, компьютер, но русский язык всё равно сохранился. Александр Сергеевич понял бы основу языка.Надо сказать, что и мы уже не всегда понимаем язык пушкинского времени. Например, слово «инвалид» во времена Пушкина означало вовсе не человека с ограничениями здоровья, а отставного чиновника. У Пушкина в «Капитанской дочке» встречается выражение «старенькие инвалиды». Или в «Евгении Онегине»: «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как, сердца исповедь любя, Поэт высказывал себя…». Как видим, значение слова полностью изменилось. Изменилась и орфоэпия. Во времена Пушкина говорили «музЫка полковая», «библиОтека». Сейчас эти слова звучат иначе.– Само по себе использование технологий человека безграмотным не делает. Если человек уже обучен грамоте, он не разучится писать лишь потому, что пользуется нейросетью. Но проблема в другом: искусственный интеллект односторонне приковывает внимание человека, если не сказать сковывает, обучает различным операциям по подсказкам, по алгоритмам, но не развивает способность самостоятельно добывать знания, по-новому оценивая и интерпретируя то, что заложено в многовековом багаже, накопленном человечеством. ИИ – это чудо современной технологии – как мне кажется, лишает молодое поколение способности широко и творчески мыслить и постепенно (а возможно, и, напротив, очень быстро – время покажет), отучит думать.Я недавно занималась со школьницей, 10-классницей. Встретилось слово «щебетать». Она не знала, какую букву надо написать в первом слоге – е или и. Я спросила: «Как можно проверить?» И она моментально (подчеркну – моментально!) ответила: «Щебёнка». Я спрашиваю: «Почему щебёнка?» Девочка отвечает: «Ну… щебетать, щебёнка». При этом самого слова «щебетать» она, как оказалось, не знала. Мне стало интересно, что будет происходить дальше: девочка мгновенно потянулась к телефону и стала искать информацию не в словаре, хотя любые словари сейчас в свободном доступе, а путём обращения к сервису «Алиса». Вот это уже опасно.Я студентам прямо говорю: вы разучитесь думать, если тексты за вас будет писать искусственный интеллект. Некоторые приносят планы курсовых – практически планы докторских диссертаций, идеально составленные нейросетью. Но стоит попросить самостоятельно озаглавить раздел собственной работы – студент уже не может этого сделать. И это наблюдать печально. Очевидно, надо учиться жить и учить по-новому.– Это специфика интернет-коммуникации. Тексты сопровождаются смайлами, выражающими различные эмоции, реакции. И знаки препинания начинают выполнять эмоциональную функцию. Например, отсутствие точки может восприниматься как холодность или раздражение. Особенности разговорной речи переходят в интернет-коммуникацию. Скорость передачи информации способствует тому, что молодёжь пишет так, как говорит.– Русский язык вообще очень сложен. У нас огромное количество смысловых оттенков, вариантов ударения, интонаций. Но меня сейчас больше тревожит не то, как нейросети используют язык, а то, как язык используют люди.– Конечно, влияет. Сейчас идёт СВО, и в активное употребление вошло огромное количество военной лексики. Например, слова «БПЛА», «блэкаут», «коптер». Или слово «работать» в значении «воевать»: «Работаем, братья». В 90-х были «братки», сейчас слово «братья» приобрело совершенно другое звучание. Кроме того, в перестроечные годы многие, кто не принимал происходящих изменений, распад СССР, уехал из страны, начали говорить о России «эта страна». Сейчас я замечаю обратный процесс: люди снова говорят «наша страна». Меня это очень радует, потому что передаёт патриотичный настрой общества.– Конечно. «Шаурма» или «шаверма», «бордюр» или «поребрик», «подъезд» или «парадное» – всё это сохраняется. В Волгограде, например, спинку кровати или стула называют грядушкой. По этому слову я могу определить, что студент приехал к нам учиться из Волгограда. Язык всегда связан с локальной идентичностью.–Я воспринимаю феминитивы как языковую игру, как проявление экспрессии в языке и прежде всего ироничности. А без этого речь была бы очень скучной. Есть феминитивы, которые давно стали нормой: «учительница», «певица». А есть слова, которые пока воспринимаются непривычно. Но людям свойственно отступать от языковых норм в игровых целях.– Я всё-таки думаю, что без мышления ничего не получится. Если человек перестанет думать, никакая нейросеть его не спасёт. Да и вообще, сможет ли он управлять нейросетью?– По отношению к языку нельзя говорить «нравится» или «не нравится». Язык живой. Но мне не всегда нравится то, как язык используется в речи.Меня тревожит грубость. Например, то, как некоторые родители разговаривают с детьми: «Я тебе рот заклею, если будешь болтать». Часто можно слышать ненормативную лексику, которую дети затем перенимают. А ведь любое слово формирует личность ребёнка: фразы вроде «Не бегай – упадёшь», «Не делай – ударишься» могут сформировать неуверенность, хотя и обусловлены родительской заботой.Меня тревожит распространившаяся конструкция «я мечтаю/ надеюсь то, что…», вместо «мечтаю о том, что…», «надеюсь на то, что…». Эта ошибка звучит даже с телеэкранов. Она начала проникать и в устойчивые выражения. Например, один из экспертов на телевидении сказал: «Дело в том, то что…». И это не единичный случай. Ошибка распространилась очень широко. Опасно, что появляется новый союз «то что», то есть происходит влияние на грамматику языка.– Душа. Потому что язык – это душа народа. А душа народа – это его язык. Так говорил ещё философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт. Родной язык нужно любить, беречь и не осквернять.