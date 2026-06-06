Алла Байкулова:«Язык – это душа народа»
Русский язык сегодня переживает эпоху стремительных изменений. В повседневную речь входит сетевой сленг, интернет-коммуникация меняет привычные правила пунктуации, а искусственный интеллект всё активнее вмешивается в работу со словом. При этом сам язык продолжает оставаться живым организмом, который реагирует на общественные процессы, технологии и культурные изменения, сохраняя связь с историей и национальной идентичностью.В преддверии Дня русского языка мы поговорили с заведующей кафедрой русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного СГУ Аллой Николаевной Байкуловой.
Последние годы мы видим особое внимание к русскому языку на самом высшем уровне: в июле 2025 года были впервые приняты Основы государственной языковой политики Российской Федерации. На Заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое прошло 2 июня 2026 года, Президент В.В. Путин подчеркнул, что русский язык остаётся одной из ключевых ценностей нашей страны. Глава государства напомнил, что в ближайшее время будет разрабатываться как обязательный для всех специальностей высшего образования учебный модуль «Русский язык как государственный». В числе вопросов, которые требуют проработки и новых эффективных решений, – формирование грамотной речевой культуры, создание единых учебников, повышение качества подготовки учителей.
Почему одни заимствования исчезают, а другие становятся частью культуры? Как смайлы и сокращения влияют на письменную речь? Может ли ChatGPT заменить человеку мышление? Об этом – в нашем интервью.
– 6 июня считается Днём русского языка. Отмечается ли этот праздник в СГУ?
– Вспоминается мероприятие в Саратовской областной Думе, куда пригласили преподавателей-филологов. Тогда завязался откровенный разговор о современном состоянии русского языка, его нормах и культуре речи. Мы подарили организаторам подготовленное на нашей кафедре пособие «Русский язык и культура общения для государственных служащих», которое, по их словам, должно служить настольной книгой каждого чиновника.
В СГУ начало июня совпадает с сессией, студенты и преподаватели заняты, поэтому, можно сказать, что этот важнейший праздник, День русского языка, мы отмечаем весь год. Мероприятий, связанных с русским языком, у нас очень много. Ежегодно проходят различные конференции. Обычно они посвящены нашим учителям – выдающимся филологам, которые посвятили свою жизнь работе в Саратовском университете. В этом году, например, в нашем институте прошли Международная научная конференция «Язык и общество в синхронии и диахронии», посвящённая памяти профессора Л.И. Баранниковой и профессора В.Е. Гольдина, а также Всероссийская конференция молодых учёных «Филология и журналистика в XXI веке», посвящённая 100-летию со дня рождения профессора М.Б. Борисовой и профессора Е.П. Никитиной. Наши выдающиеся учёные были настоящими, самоотречённо погружёнными в науку исследователями, популяризаторами, людьми, влюблёнными в своё дело. Они заложили научные школы, подготовили учеников, которые сегодня работают во многих учебных заведениях России и за рубежом.
Можно говорить о многих других важных мероприятиях. В преддверии Дня русского языка проходят «Тотальный диктант», празднование Дня славянской письменности и культуры, различные конкурсы для школьников и абитуриентов. Так, старшеклассники Саратовской области и других регионов России в этом году приняли участие в XV конкурсе «Власть слова», который ежегодно проводится под патронатом губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргина.
Нельзя не отметить и то, что наш институт совместно с Международной службой проводит фестиваль русского как иностранного «РКИ в СГУ». В этом году он прошёл уже в седьмой раз. Фестиваль стал местом встречи преподавателей вузов Саратова, специалистов по РКИ, и студентов из разных стран мира, которые обучаются у нас русскому языку и другим предметам. В рамках фестиваля мы проводим для студентов-иностранцев олимпиаду «Мозаика русского слова», а для преподавателей и русскоязычных студентов – круглый стол, где обсуждаем проблемы преподавания русского языка. На заключительном этапе всегда очень интересно и весело проходит традиционная лингвистическая игра между командами иностранных студентов из разных саратовских вузов.
Важно сказать, что СГУ готовит кадры для преподавания русского как иностранного: фактически во всех вузах Саратова и в других городах работают наши выпускники.
Язык как живой организм
– Сейчас в русский язык активно проникают не только английские слова, к примеру «краш», «вайб», но и восточные заимствования из корейского, японского, китайского: «дорама», «косплей», «карго». Это обогащение языка или его засорение?
– Заимствование – один из важнейших процессов, который проходит в любом языке, в том числе и в русском. На протяжении всей истории России осуществлялись культурные, экономические связи с другими странами. Появлялись новые бытовые предметы, новые технологии – и вместе с ними приходили новые слова.
Русский язык всегда впитывал эти слова, а вместе с ними – частичку чужой картины мира. И я считаю, что это хорошо. Когда мы принимаем новое слово, расширяются наши представления о мире, а язык обогащается.
Но вопрос о заимствовании неоднозначный. Сейчас действительно очень много заимствований, можно сказать, что этот процесс становится лавинообразным, поэтому исследователи единодушны: это плохо для русского языка. Тем не менее процесс заимствования был и будет всегда. Другое дело, когда приходит иностранное слово, а русское уже существует. Например, в 80-е годы ХХ века широко распространилось слово «тинейджер», хотя у нас есть замечательное слово «подросток». Но со временем «тинейджер» ушло на периферию языка, я думаю, что там ему и место. Есть всем знакомое слово «консультация», тогда зачем нам ещё «консалтинг», если люди не понимают, что это такое?
Русский язык не только заимствует чужое слово, но и осваивает его, подчиняя своим законам. Несколько лет назад под моим руководством была написана кандидатская диссертация аспиранта из Ирака «Арабизмы в русской речи». Мы использовали 37 словарей и выявили 315 арабизмов в русском языке. Среди них такие слова, как «магазин», «алгебра», «алмаз», «жираф», «кофе», «лимон», «матрас», «атлас» и многие другие. Мы проводили эксперимент: спрашивали людей, воспринимают ли они эти слова как русские или как заимствованные. И никто даже не подозревал, что это арабизмы. Но дело в том, что, например, наряду со словом «магазин» в русском языке появились слова, образованные по его словообразовательным моделям: «магазинчик», «магазинишко», в молодёжной речи сокращённое «магаз». Так происходит и со многими другими словами. В этом проявляется творческий потенциал нашего могучего и великого языка.
– Мы видим тренд на сокращение слов: «след», «кста», «спс». Следует ли из этого, что русский язык упрощается как система, или меняется только поведенческая норма?
– Здесь проявляется тенденция экономии языковых средств. Человеку хочется говорить быстрее, короче. Но нельзя считать это упрощением языка. Иногда всё становится даже сложнее.
Вот пример: в Саратове есть район СХИ. Как-то одна женщина в маршрутке спросила: «Я доеду до эС-Ха-И?», то есть произнесла аббревиатуру по буквам. И никто её сначала не понял, так как саратовцы произносят в этом слове звуки – «СХИ». Поэтому аббревиатуру нужно не только знать, но и произносить правильно, иначе возможны коммуникативные неудачи.
На современный язык очень сильно влияет интернет-коммуникация. Раньше мы знали две формы речи – устную и письменную. Сейчас появилась третья формация – устно-письменная речь в интернет-коммуникации, я бы дополнила: печатно-клавиатурная. Мы быстро набираем текст, сокращаем слова, боимся опечаток. Отсюда и «спс», и другие сокращения.
– Если бы Пушкин услышал речь в метро или в TikTok, что показалось бы ему родным, а что – абсолютно чужеродным?
– Конечно, он не понял бы, что такое смартфон, гаджет, айфон, компьютер, но русский язык всё равно сохранился. Александр Сергеевич понял бы основу языка.
Надо сказать, что и мы уже не всегда понимаем язык пушкинского времени. Например, слово «инвалид» во времена Пушкина означало вовсе не человека с ограничениями здоровья, а отставного чиновника. У Пушкина в «Капитанской дочке» встречается выражение «старенькие инвалиды». Или в «Евгении Онегине»: «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как, сердца исповедь любя, Поэт высказывал себя…». Как видим, значение слова полностью изменилось. Изменилась и орфоэпия. Во времена Пушкина говорили «музЫка полковая», «библиОтека». Сейчас эти слова звучат иначе.
Цифра и новые нормы
– Сейчас орфографию проверяет нейросеть, не все могут проверить себя самостоятельно. Как измерять грамотность, если человек не замечает собственных ошибок?
– Само по себе использование технологий человека безграмотным не делает. Если человек уже обучен грамоте, он не разучится писать лишь потому, что пользуется нейросетью. Но проблема в другом: искусственный интеллект односторонне приковывает внимание человека, если не сказать сковывает, обучает различным операциям по подсказкам, по алгоритмам, но не развивает способность самостоятельно добывать знания, по-новому оценивая и интерпретируя то, что заложено в многовековом багаже, накопленном человечеством. ИИ – это чудо современной технологии – как мне кажется, лишает молодое поколение способности широко и творчески мыслить и постепенно (а возможно, и, напротив, очень быстро – время покажет), отучит думать.
Я недавно занималась со школьницей, 10-классницей. Встретилось слово «щебетать». Она не знала, какую букву надо написать в первом слоге – е или и. Я спросила: «Как можно проверить?» И она моментально (подчеркну – моментально!) ответила: «Щебёнка». Я спрашиваю: «Почему щебёнка?» Девочка отвечает: «Ну… щебетать, щебёнка». При этом самого слова «щебетать» она, как оказалось, не знала. Мне стало интересно, что будет происходить дальше: девочка мгновенно потянулась к телефону и стала искать информацию не в словаре, хотя любые словари сейчас в свободном доступе, а путём обращения к сервису «Алиса». Вот это уже опасно.
Я студентам прямо говорю: вы разучитесь думать, если тексты за вас будет писать искусственный интеллект. Некоторые приносят планы курсовых – практически планы докторских диссертаций, идеально составленные нейросетью. Но стоит попросить самостоятельно озаглавить раздел собственной работы – студент уже не может этого сделать. И это наблюдать печально. Очевидно, надо учиться жить и учить по-новому.
– Появление смайлов и отсутствие точки в конце сообщения – это эволюция или деградация пунктуации?
– Это специфика интернет-коммуникации. Тексты сопровождаются смайлами, выражающими различные эмоции, реакции. И знаки препинания начинают выполнять эмоциональную функцию. Например, отсутствие точки может восприниматься как холодность или раздражение. Особенности разговорной речи переходят в интернет-коммуникацию. Скорость передачи информации способствует тому, что молодёжь пишет так, как говорит.
– Нейросети часто путаются с ударениями и склонениями. Какие самые сложные «подводные камни» русского языка для ИИ?
– Русский язык вообще очень сложен. У нас огромное количество смысловых оттенков, вариантов ударения, интонаций. Но меня сейчас больше тревожит не то, как нейросети используют язык, а то, как язык используют люди.
Общество и политика
– В последние годы мы видим борьбу с иноагентами, возвращение слов вроде «отечественный», «свой». Влияет ли политическая ситуация на русский язык?
– Конечно, влияет. Сейчас идёт СВО, и в активное употребление вошло огромное количество военной лексики. Например, слова «БПЛА», «блэкаут», «коптер». Или слово «работать» в значении «воевать»: «Работаем, братья». В 90-х были «братки», сейчас слово «братья» приобрело совершенно другое звучание. Кроме того, в перестроечные годы многие, кто не принимал происходящих изменений, распад СССР, уехал из страны, начали говорить о России «эта страна». Сейчас я замечаю обратный процесс: люди снова говорят «наша страна». Меня это очень радует, потому что передаёт патриотичный настрой общества.
– Несмотря на Интернет, диалекты не умерли. Есть ли слова, по которым сейчас можно определить человека?
– Конечно. «Шаурма» или «шаверма», «бордюр» или «поребрик», «подъезд» или «парадное» – всё это сохраняется. В Волгограде, например, спинку кровати или стула называют грядушкой. По этому слову я могу определить, что студент приехал к нам учиться из Волгограда. Язык всегда связан с локальной идентичностью.
– Феминитивы – «авторка», «редакторка», «психологиня» – это насилие над языком или естественный процесс?
–Я воспринимаю феминитивы как языковую игру, как проявление экспрессии в языке и прежде всего ироничности. А без этого речь была бы очень скучной. Есть феминитивы, которые давно стали нормой: «учительница», «певица». А есть слова, которые пока воспринимаются непривычно. Но людям свойственно отступать от языковых норм в игровых целях.
Будущее языка
– ChatGPT уже пишет тексты иногда грамотнее человека. Получается, через десять лет главным навыком станет не знание языка, а умение писать промпты?
– Я всё-таки думаю, что без мышления ничего не получится. Если человек перестанет думать, никакая нейросеть его не спасёт. Да и вообще, сможет ли он управлять нейросетью?
– Есть ли процесс в современном русском языке, который вам лично не нравится, но вы понимаете, что остановить его нельзя?
– По отношению к языку нельзя говорить «нравится» или «не нравится». Язык живой. Но мне не всегда нравится то, как язык используется в речи.
Меня тревожит грубость. Например, то, как некоторые родители разговаривают с детьми: «Я тебе рот заклею, если будешь болтать». Часто можно слышать ненормативную лексику, которую дети затем перенимают. А ведь любое слово формирует личность ребёнка: фразы вроде «Не бегай – упадёшь», «Не делай – ударишься» могут сформировать неуверенность, хотя и обусловлены родительской заботой.
Меня тревожит распространившаяся конструкция «я мечтаю/ надеюсь то, что…», вместо «мечтаю о том, что…», «надеюсь на то, что…». Эта ошибка звучит даже с телеэкранов. Она начала проникать и в устойчивые выражения. Например, один из экспертов на телевидении сказал: «Дело в том, то что…». И это не единичный случай. Ошибка распространилась очень широко. Опасно, что появляется новый союз «то что», то есть происходит влияние на грамматику языка.
– Выберите одно слово, которое, на Ваш взгляд, лучше всего характеризует русский язык. Почему именно оно?
– Душа. Потому что язык – это душа народа. А душа народа – это его язык. Так говорил ещё философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт. Родной язык нужно любить, беречь и не осквернять.
Материал предоставлен пресс-службой СГУ имени Н. Г.Чернышевского
Беседовала Альфия Тимошенко
Фото Виктории Викторовой и из личного архива
Последние годы мы видим особое внимание к русскому языку на самом высшем уровне: в июле 2025 года были впервые приняты Основы государственной языковой политики Российской Федерации. На Заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое прошло 2 июня 2026 года, Президент В.В. Путин подчеркнул, что русский язык остаётся одной из ключевых ценностей нашей страны. Глава государства напомнил, что в ближайшее время будет разрабатываться как обязательный для всех специальностей высшего образования учебный модуль «Русский язык как государственный». В числе вопросов, которые требуют проработки и новых эффективных решений, – формирование грамотной речевой культуры, создание единых учебников, повышение качества подготовки учителей.
Почему одни заимствования исчезают, а другие становятся частью культуры? Как смайлы и сокращения влияют на письменную речь? Может ли ChatGPT заменить человеку мышление? Об этом – в нашем интервью.
– 6 июня считается Днём русского языка. Отмечается ли этот праздник в СГУ?
– Вспоминается мероприятие в Саратовской областной Думе, куда пригласили преподавателей-филологов. Тогда завязался откровенный разговор о современном состоянии русского языка, его нормах и культуре речи. Мы подарили организаторам подготовленное на нашей кафедре пособие «Русский язык и культура общения для государственных служащих», которое, по их словам, должно служить настольной книгой каждого чиновника.
В СГУ начало июня совпадает с сессией, студенты и преподаватели заняты, поэтому, можно сказать, что этот важнейший праздник, День русского языка, мы отмечаем весь год. Мероприятий, связанных с русским языком, у нас очень много. Ежегодно проходят различные конференции. Обычно они посвящены нашим учителям – выдающимся филологам, которые посвятили свою жизнь работе в Саратовском университете. В этом году, например, в нашем институте прошли Международная научная конференция «Язык и общество в синхронии и диахронии», посвящённая памяти профессора Л.И. Баранниковой и профессора В.Е. Гольдина, а также Всероссийская конференция молодых учёных «Филология и журналистика в XXI веке», посвящённая 100-летию со дня рождения профессора М.Б. Борисовой и профессора Е.П. Никитиной. Наши выдающиеся учёные были настоящими, самоотречённо погружёнными в науку исследователями, популяризаторами, людьми, влюблёнными в своё дело. Они заложили научные школы, подготовили учеников, которые сегодня работают во многих учебных заведениях России и за рубежом.
Можно говорить о многих других важных мероприятиях. В преддверии Дня русского языка проходят «Тотальный диктант», празднование Дня славянской письменности и культуры, различные конкурсы для школьников и абитуриентов. Так, старшеклассники Саратовской области и других регионов России в этом году приняли участие в XV конкурсе «Власть слова», который ежегодно проводится под патронатом губернатора Саратовской области Р.В. Бусаргина.
Нельзя не отметить и то, что наш институт совместно с Международной службой проводит фестиваль русского как иностранного «РКИ в СГУ». В этом году он прошёл уже в седьмой раз. Фестиваль стал местом встречи преподавателей вузов Саратова, специалистов по РКИ, и студентов из разных стран мира, которые обучаются у нас русскому языку и другим предметам. В рамках фестиваля мы проводим для студентов-иностранцев олимпиаду «Мозаика русского слова», а для преподавателей и русскоязычных студентов – круглый стол, где обсуждаем проблемы преподавания русского языка. На заключительном этапе всегда очень интересно и весело проходит традиционная лингвистическая игра между командами иностранных студентов из разных саратовских вузов.
Важно сказать, что СГУ готовит кадры для преподавания русского как иностранного: фактически во всех вузах Саратова и в других городах работают наши выпускники.
Язык как живой организм
– Сейчас в русский язык активно проникают не только английские слова, к примеру «краш», «вайб», но и восточные заимствования из корейского, японского, китайского: «дорама», «косплей», «карго». Это обогащение языка или его засорение?
– Заимствование – один из важнейших процессов, который проходит в любом языке, в том числе и в русском. На протяжении всей истории России осуществлялись культурные, экономические связи с другими странами. Появлялись новые бытовые предметы, новые технологии – и вместе с ними приходили новые слова.
Русский язык всегда впитывал эти слова, а вместе с ними – частичку чужой картины мира. И я считаю, что это хорошо. Когда мы принимаем новое слово, расширяются наши представления о мире, а язык обогащается.
Но вопрос о заимствовании неоднозначный. Сейчас действительно очень много заимствований, можно сказать, что этот процесс становится лавинообразным, поэтому исследователи единодушны: это плохо для русского языка. Тем не менее процесс заимствования был и будет всегда. Другое дело, когда приходит иностранное слово, а русское уже существует. Например, в 80-е годы ХХ века широко распространилось слово «тинейджер», хотя у нас есть замечательное слово «подросток». Но со временем «тинейджер» ушло на периферию языка, я думаю, что там ему и место. Есть всем знакомое слово «консультация», тогда зачем нам ещё «консалтинг», если люди не понимают, что это такое?
Русский язык не только заимствует чужое слово, но и осваивает его, подчиняя своим законам. Несколько лет назад под моим руководством была написана кандидатская диссертация аспиранта из Ирака «Арабизмы в русской речи». Мы использовали 37 словарей и выявили 315 арабизмов в русском языке. Среди них такие слова, как «магазин», «алгебра», «алмаз», «жираф», «кофе», «лимон», «матрас», «атлас» и многие другие. Мы проводили эксперимент: спрашивали людей, воспринимают ли они эти слова как русские или как заимствованные. И никто даже не подозревал, что это арабизмы. Но дело в том, что, например, наряду со словом «магазин» в русском языке появились слова, образованные по его словообразовательным моделям: «магазинчик», «магазинишко», в молодёжной речи сокращённое «магаз». Так происходит и со многими другими словами. В этом проявляется творческий потенциал нашего могучего и великого языка.
– Мы видим тренд на сокращение слов: «след», «кста», «спс». Следует ли из этого, что русский язык упрощается как система, или меняется только поведенческая норма?
– Здесь проявляется тенденция экономии языковых средств. Человеку хочется говорить быстрее, короче. Но нельзя считать это упрощением языка. Иногда всё становится даже сложнее.
Вот пример: в Саратове есть район СХИ. Как-то одна женщина в маршрутке спросила: «Я доеду до эС-Ха-И?», то есть произнесла аббревиатуру по буквам. И никто её сначала не понял, так как саратовцы произносят в этом слове звуки – «СХИ». Поэтому аббревиатуру нужно не только знать, но и произносить правильно, иначе возможны коммуникативные неудачи.
На современный язык очень сильно влияет интернет-коммуникация. Раньше мы знали две формы речи – устную и письменную. Сейчас появилась третья формация – устно-письменная речь в интернет-коммуникации, я бы дополнила: печатно-клавиатурная. Мы быстро набираем текст, сокращаем слова, боимся опечаток. Отсюда и «спс», и другие сокращения.
– Если бы Пушкин услышал речь в метро или в TikTok, что показалось бы ему родным, а что – абсолютно чужеродным?
– Конечно, он не понял бы, что такое смартфон, гаджет, айфон, компьютер, но русский язык всё равно сохранился. Александр Сергеевич понял бы основу языка.
Надо сказать, что и мы уже не всегда понимаем язык пушкинского времени. Например, слово «инвалид» во времена Пушкина означало вовсе не человека с ограничениями здоровья, а отставного чиновника. У Пушкина в «Капитанской дочке» встречается выражение «старенькие инвалиды». Или в «Евгении Онегине»: «В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, Как, сердца исповедь любя, Поэт высказывал себя…». Как видим, значение слова полностью изменилось. Изменилась и орфоэпия. Во времена Пушкина говорили «музЫка полковая», «библиОтека». Сейчас эти слова звучат иначе.
Цифра и новые нормы
– Сейчас орфографию проверяет нейросеть, не все могут проверить себя самостоятельно. Как измерять грамотность, если человек не замечает собственных ошибок?
– Само по себе использование технологий человека безграмотным не делает. Если человек уже обучен грамоте, он не разучится писать лишь потому, что пользуется нейросетью. Но проблема в другом: искусственный интеллект односторонне приковывает внимание человека, если не сказать сковывает, обучает различным операциям по подсказкам, по алгоритмам, но не развивает способность самостоятельно добывать знания, по-новому оценивая и интерпретируя то, что заложено в многовековом багаже, накопленном человечеством. ИИ – это чудо современной технологии – как мне кажется, лишает молодое поколение способности широко и творчески мыслить и постепенно (а возможно, и, напротив, очень быстро – время покажет), отучит думать.
Я недавно занималась со школьницей, 10-классницей. Встретилось слово «щебетать». Она не знала, какую букву надо написать в первом слоге – е или и. Я спросила: «Как можно проверить?» И она моментально (подчеркну – моментально!) ответила: «Щебёнка». Я спрашиваю: «Почему щебёнка?» Девочка отвечает: «Ну… щебетать, щебёнка». При этом самого слова «щебетать» она, как оказалось, не знала. Мне стало интересно, что будет происходить дальше: девочка мгновенно потянулась к телефону и стала искать информацию не в словаре, хотя любые словари сейчас в свободном доступе, а путём обращения к сервису «Алиса». Вот это уже опасно.
Я студентам прямо говорю: вы разучитесь думать, если тексты за вас будет писать искусственный интеллект. Некоторые приносят планы курсовых – практически планы докторских диссертаций, идеально составленные нейросетью. Но стоит попросить самостоятельно озаглавить раздел собственной работы – студент уже не может этого сделать. И это наблюдать печально. Очевидно, надо учиться жить и учить по-новому.
– Появление смайлов и отсутствие точки в конце сообщения – это эволюция или деградация пунктуации?
– Это специфика интернет-коммуникации. Тексты сопровождаются смайлами, выражающими различные эмоции, реакции. И знаки препинания начинают выполнять эмоциональную функцию. Например, отсутствие точки может восприниматься как холодность или раздражение. Особенности разговорной речи переходят в интернет-коммуникацию. Скорость передачи информации способствует тому, что молодёжь пишет так, как говорит.
– Нейросети часто путаются с ударениями и склонениями. Какие самые сложные «подводные камни» русского языка для ИИ?
– Русский язык вообще очень сложен. У нас огромное количество смысловых оттенков, вариантов ударения, интонаций. Но меня сейчас больше тревожит не то, как нейросети используют язык, а то, как язык используют люди.
Общество и политика
– В последние годы мы видим борьбу с иноагентами, возвращение слов вроде «отечественный», «свой». Влияет ли политическая ситуация на русский язык?
– Конечно, влияет. Сейчас идёт СВО, и в активное употребление вошло огромное количество военной лексики. Например, слова «БПЛА», «блэкаут», «коптер». Или слово «работать» в значении «воевать»: «Работаем, братья». В 90-х были «братки», сейчас слово «братья» приобрело совершенно другое звучание. Кроме того, в перестроечные годы многие, кто не принимал происходящих изменений, распад СССР, уехал из страны, начали говорить о России «эта страна». Сейчас я замечаю обратный процесс: люди снова говорят «наша страна». Меня это очень радует, потому что передаёт патриотичный настрой общества.
– Несмотря на Интернет, диалекты не умерли. Есть ли слова, по которым сейчас можно определить человека?
– Конечно. «Шаурма» или «шаверма», «бордюр» или «поребрик», «подъезд» или «парадное» – всё это сохраняется. В Волгограде, например, спинку кровати или стула называют грядушкой. По этому слову я могу определить, что студент приехал к нам учиться из Волгограда. Язык всегда связан с локальной идентичностью.
– Феминитивы – «авторка», «редакторка», «психологиня» – это насилие над языком или естественный процесс?
–Я воспринимаю феминитивы как языковую игру, как проявление экспрессии в языке и прежде всего ироничности. А без этого речь была бы очень скучной. Есть феминитивы, которые давно стали нормой: «учительница», «певица». А есть слова, которые пока воспринимаются непривычно. Но людям свойственно отступать от языковых норм в игровых целях.
Будущее языка
– ChatGPT уже пишет тексты иногда грамотнее человека. Получается, через десять лет главным навыком станет не знание языка, а умение писать промпты?
– Я всё-таки думаю, что без мышления ничего не получится. Если человек перестанет думать, никакая нейросеть его не спасёт. Да и вообще, сможет ли он управлять нейросетью?
– Есть ли процесс в современном русском языке, который вам лично не нравится, но вы понимаете, что остановить его нельзя?
– По отношению к языку нельзя говорить «нравится» или «не нравится». Язык живой. Но мне не всегда нравится то, как язык используется в речи.
Меня тревожит грубость. Например, то, как некоторые родители разговаривают с детьми: «Я тебе рот заклею, если будешь болтать». Часто можно слышать ненормативную лексику, которую дети затем перенимают. А ведь любое слово формирует личность ребёнка: фразы вроде «Не бегай – упадёшь», «Не делай – ударишься» могут сформировать неуверенность, хотя и обусловлены родительской заботой.
Меня тревожит распространившаяся конструкция «я мечтаю/ надеюсь то, что…», вместо «мечтаю о том, что…», «надеюсь на то, что…». Эта ошибка звучит даже с телеэкранов. Она начала проникать и в устойчивые выражения. Например, один из экспертов на телевидении сказал: «Дело в том, то что…». И это не единичный случай. Ошибка распространилась очень широко. Опасно, что появляется новый союз «то что», то есть происходит влияние на грамматику языка.
– Выберите одно слово, которое, на Ваш взгляд, лучше всего характеризует русский язык. Почему именно оно?
– Душа. Потому что язык – это душа народа. А душа народа – это его язык. Так говорил ещё философ и лингвист Вильгельм фон Гумбольдт. Родной язык нужно любить, беречь и не осквернять.
Материал предоставлен пресс-службой СГУ имени Н. Г.Чернышевского
Беседовала Альфия Тимошенко
Фото Виктории Викторовой и из личного архива