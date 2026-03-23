Николай Сергеев: «Улучшение транспортной системы сейчас - одна из самых приоритетных задач»

-Необходимо объективно говорить, что в отрасли накопилось много проблем. Много обращений жителей связано именно с работой транспорта, поэтому перед нами поставлена задача менять ситуацию и делать это системно, а не точечно. Транспорт - это то, с чем большинство граждан сталкиваются ежедневно и, без сомнений, от его уровня, в том числе, зависит качество жизни в целом.Однозначно можно сказать, что значительное улучшение транспортной системы сейчас - одна из самых приоритетных задач. И, считаю, что достаточно за короткий промежуток времени нам уже удалось достичь определенных позитивных и существенных результатов. Тем не менее, работы остается еще много. Мы это понимаем.-В первую очередь это, конечно, долгожданная и масштабная модернизация трамвайной сети. К сегодняшнему дню уже запущено 3 полностью обновленных маршрута: № 6,8 и 9. Качественные изменения на них невозможно отрицать. Новая инфраструктура, новый подвижной состав. Самое главное – улучшение почувствовали пассажиры.Как вы знаете, в скором времени, откроется рабочее движение и по первому этапу реконструкции самого протяженного и востребованного маршрута № 3. Кроме того, ведется разработка проектов реконструкции и по другим маршрутам. По поручению губернатора Романа Бусаргина средства на это выделены из регионального бюджета.Среди других важных событий отмечу продолжение перехода популярных автобусных маршрутов на модель брутто-контрактов. Практика показала, что такой подход позволяет кардинально улучшить работу транспорта. Это касается и интервалов движения, и качества подвижного состава и в целом комфорта. Замечу, что количество жалоб на маршруты после перехода уже в первые месяцы работы кратно снижается. И они преимущественно касаются не каких-то точечных, а системных вопросов. Тут, конечно, важно удержать этот результат. Своего рода дисциплина для перевозчиков, которую необходимо поддерживать. Для этого контроль и с нашей стороны, и со стороны муниципальной власти, ведется на постоянной основе, вне зависимости есть ли замечания к перевозчику или нет.Еще одно яркое решение - это, безусловно, возрождение спустя 30 лет скоростных речных пассажирских перевозок. Позитивный отклик по ним был, пожалуй, самый большой. Видно, что многие скучали по ним, и этого объективно не хватало в регионе на Волге. По этому направлению впереди большие планы. Это поставка новых «Валдаев», и приобретение «Метеора», и запуск речного такси до аэропорта «Гагарин». Будем прилагать все усилия, чтобы развивать речные перевозки. Важно, что они выполняют не только транспортную функцию, но и туристическую. Ко мне, например, приезжали гости из других городов, и они были приятно удивлены таким транспортом. Их действительно впечатлило подобное путешествие по Волге.-Однозначно - дальнейшее развитие. О части планов я уже сказал выше. Мы стараемся использовать все доступные возможности и механизмы для этого. В частности, разрабатывается транспортная схема и стандарт, которые являются обязательным условием для участия в профильных государственных программах.Но в целом можно сказать, что транспортную отрасль ждет полное поэтапное комплексное обновление, которое фактически уже началось. Главой региона обозначена задача по дальнейшему переводу востребованных маршрутов на брутто-контракты. И в целом губернатор уделяет вопросу транспорта самое пристальное внимание. Учитывая параллельное обновление дорожной инфраструктуры, работа идет в комплексе.-Говоря о развитии, необходимо понимать, что оно заключается не только во вложении дополнительных средств. Обновленный транспортный комплекс необходимо поддерживать на системной основе, обеспечивать его устойчивую и бесперебойную работу. Игнорировать это направление просто нельзя. В истории Саратова достаточно примеров, когда подобный подход приводил к упадку предприятий. Яркий пример -горэлектротранс, который смог преодолеть глубочайший кризис только в последние несколько лет, в основном благодаря федеральной поддержке, оказываемой региону.Если объяснять совсем просто, то новый подвижной состав, например, будь то троллейбусы, автобусы или трамваи, нужно не просто эксплуатировать, его нужно содержать, проводить плановые и внеплановые ремонтные работы, обновлять отдельные элементы. Это необходимо, чтобы он прослужил дольше, а его качество осталось на должном комфортном для горожан уровне. Все это требует грамотной, актуальной и оправданной финансовой модели, которая соответствует современным реалиям.-Безусловно. Любое предприятие, в том числе транспортное, - это в первую очередь люди, а потом уже все остальное. И функционировать без должной обеспеченности кадрами они не будут. Сохранение и развитие предприятий также одна из комплексных задач. И тут уже принято несколько системных решений. Горэлектротранс получил дополнительные средства на повышение зарплат кондукторам, водителям и техническим работникам. Кроме того, выстраивается система целевого обучения, которая позволит предприятию готовить под себя молодых специалистов. Сюда же относится улучшение материально-технической базы, за которым идет улучшение условий труда и новые возможности для профессионального развития, - идет проектирование по реконструкции трамвайных депо. Важно, что поддержка работников транспортного комплекса - одна из главных целей в деятельности профильного министерства, и эту работу мы будет продолжать.-Повторюсь, транспортный комплекс должен обеспечивать свое устойчивое функционирование и не быть оторванным от реальности. Оказание качественных услуг по перевозке жителям без этого в принципе невозможно. Думаю, что никто не будет спорить, что общественный транспорт является основополагающим фактором жизни - его уровень напрямую отражается на качестве городской среды.Важнейшую роль тут, конечно, играет электротранспорт, которому отдается приоритет во всех современных городах. Что касается Саратова, расходы, связанные с ним, совершенно несопоставимы с действующими тарифами. Это объективно и очевидно, особенно, если сравнивать аналогичные показатели в других крупных городах - поездка на трамвае в Саратове сейчас одна из самых дешевых. Безусловно, это большой плюс, но актуализация цен аргументированно назрела, особенно на фоне качественного, не побоюсь этого слова, скачка, который произошел за последние 2 года. Сразу уточню, что никто не говорит о кратном увеличении стоимости проезда. Об этом даже не идет речи. Задача найти баланс между социальной составляющей и возможностью профильного предприятия сохранять высокую планку в условиях масштабного обновления.Однозначно, повышение не должно нести за собой серьезное увеличение финансовой нагрузки на горожан. И обязательное условие - сохранение всех льготных проездных и возможностей для граждан сэкономить при покупке комплексных предложений, как это было всегда. Поэтому стоит открыто говорить, что увеличение стоимости проезда будет, это закономерный и понятный процесс. И он имеет исключительную важность для будущего транспортных предприятий и дальнейшего повышения качества общественного транспорта.