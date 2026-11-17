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Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской области

С 13 по 19 ноября 2026 года в городе Паттайя (Таиланд) проходит чемпионат мира по пара-настольному теннису (ITTF World Para Table Tennis Championships 2026).В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 53 стран мира. Борьбу за медали ведут 20 российских паралимпийцев, среди которых саратовский теннисист, воспитанник Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев.По итогам парных соревнований в смешанном парном разряде мастер спорта России Артем Яковлев в дуэте с Маляк Алиевой завоевал серебро.Подготовил спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.