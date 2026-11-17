Саратовский теннисист Артем Яковлев завоевал серебро на чемпионате мира
С 13 по 19 ноября 2026 года в городе Паттайя (Таиланд) проходит чемпионат мира по пара-настольному теннису (ITTF World Para Table Tennis Championships 2026).
В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 53 стран мира. Борьбу за медали ведут 20 российских паралимпийцев, среди которых саратовский теннисист, воспитанник Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Артем Яковлев.
По итогам парных соревнований в смешанном парном разряде мастер спорта России Артем Яковлев в дуэте с Маляк Алиевой завоевал серебро.
Подготовил спортсмена заслуженный тренер России Николай Кирпичников.