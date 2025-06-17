По региональной программе в Красноармейске отремонтируют около 1 км тротуаров

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По инициативе губернатора Романа Бусаргина реализуется региональная программа по ремонту тротуаров. В 2025 году работы охватят 33 района области, среди которых и Красноармейский район.Перечень участков, подлежащих ремонту в посёлке Кирпичного завода города Красноармейска:- улица Богдана Хмельницкого от улицы Калинина до улицы Западной;- участок улицы Калинина от подъездных путей к детскому саду №12 до дома №8;- продолжение участка по улице Калинина от дома №8 «Б» до улицы Богдана Хмельницкого.«На ремонт тротуаров Красноармейскому району по региональной программе в 2025 году направлено 5 миллионов рублей. За счёт этих средств планируется обновить около 1 километра тротуарной сети. Работы на объектах ведутся», - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.