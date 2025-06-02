Саратовские выпускники сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

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Сегодня, 2 июня, школьники региона приступили к сдаче единого государственного экзамена по физике и обществознанию.На территории региона организовано 69 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, его сдают 4703 участника. Экзамен по физике выбрали 1803 выпускника.Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла, по физике – 36 баллов.Своими впечатлениями от предстоящих испытаний и будущими профессиональными планами также поделились выпускники музыкально-эстетического лицея.«Для меня этот экзамен станет важным этапом перед поступлением в университет, планирую стать учителем или филологом», — отметила Алиса Локтионова.По словам школьников, выбор профессии — ответственный шаг, и многие ориентируются на свои интересы и способности, полученные в школе.«Советуем будущим выпускникам готовится заранее, не откладывать все на последний год. Если говорить про физику, то ее очень важно понимать, просто заучить – не выйдет. Наш педагог по физике смогла «влюбить» нас в свой предмет, поэтому задания нам не страшны», – рассказали одноклассницы Яна Богомолова и Ксения Михайлова.