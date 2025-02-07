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Определены первые победители турнира «Золотая шайба»

Новости / Спорт
Определены первые победители турнира «Золотая шайба»


Завершились соревнования регионального этапа Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в младшей возрастной группе 2014-2015 г.р.

Турнир включен в программу «Дворовый тренер», инициированную губернатором Романом Бусаргиным.

В течение двух дней за главные призы турнира боролись 6 команд из Балаковского, Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского муниципальных районов области и города Саратова.

В финале встретились команды из Балаково и Саратова. Исход напряженного матча определила серия буллитов.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место - команда «Кристалл» г. Саратов
2 место - команда «Кристалл» г.Балаково
3 место - команда «Химик» г.Энгельс

Победителей и призеров наградил первый заместитель министра спорта области Александр Абросимов.