Определены первые победители турнира «Золотая шайба»
Завершились соревнования регионального этапа Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в младшей возрастной группе 2014-2015 г.р.
Турнир включен в программу «Дворовый тренер», инициированную губернатором Романом Бусаргиным.
В течение двух дней за главные призы турнира боролись 6 команд из Балаковского, Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского муниципальных районов области и города Саратова.
В финале встретились команды из Балаково и Саратова. Исход напряженного матча определила серия буллитов.
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место - команда «Кристалл» г. Саратов
2 место - команда «Кристалл» г.Балаково
3 место - команда «Химик» г.Энгельс
Победителей и призеров наградил первый заместитель министра спорта области Александр Абросимов.