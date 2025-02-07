Определены первые победители турнира «Золотая шайба»

просмотров: 97

Завершились соревнования регионального этапа Всероссийского турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» в младшей возрастной группе 2014-2015 г.р.Турнир включен в программу «Дворовый тренер», инициированную губернатором Романом Бусаргиным.В течение двух дней за главные призы турнира боролись 6 команд из Балаковского, Лысогорского, Энгельсского, Марксовского, Пугачевского муниципальных районов области и города Саратова.В финале встретились команды из Балаково и Саратова. Исход напряженного матча определила серия буллитов.В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:1 место - команда «Кристалл» г. Саратов2 место - команда «Кристалл» г.Балаково3 место - команда «Химик» г.ЭнгельсПобедителей и призеров наградил первый заместитель министра спорта области Александр Абросимов.