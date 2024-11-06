«Фестиваль героев» отправляется в р.п. Турки

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6 ноября «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» в поддержку земляков-участников специальной военной операции и волонтёров Саратовской области состоится в р.п. Турки. Мероприятие пройдёт в районном доме культуры, начало в 14:30. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В рамках этого события состоится встреча с участниками, ветеранами СВО, родственниками героев, волонтёрами, экспонирование мультимедийной галереи «Портреты Саратовских героев СВО», «Телемост Саратовская область-Донбасс», акция «Благодарность героям» с записью видеопосланий воинам-освободителям и концерт в честь защитников Родины с участием известных артистов из Саратова и местных творческих коллективов.Вход на «Фестиваль героев. Новые подвиги, новые имена» свободный.