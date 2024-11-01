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В Москве прошел VI Всероссийский форум в сфере ЖКХ «20 лет Жилищному кодексу РФ»

Новости
В форуме приняли участие представители органов власти и ключевые отраслевые эксперты. Саратовскую область представлял Председатель совета Союза управляющих организаций Михаил Жуковский. В пленарной сессии участвовали зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя РФ Дмитрий Нифонтов, заместитель директора вице-президент Ассоциации «Новое качество» Олег Малахов.
В Москве прошел VI Всероссийский форум в сфере ЖКХ «20 лет Жилищному кодексу РФ»


В рамках форума была представлена текущая ситуация на рынке управления МКД и предложены пути его трансформации по трём основным сценариям: консервативному, прогрессивному и альтернативному. В основе развития — обязательное саморегулирование, которое может стать ключом к более эффективному управлению за счёт его гибкости и комплексности.

В Москве прошел VI Всероссийский форум в сфере ЖКХ «20 лет Жилищному кодексу РФ»

Приглашенные спикеры обсудили ключевые вопросы управления жилым фондом, в том числе квалификационные и иные требованиям к управляющим многоквартирными домами лицам, уровень квалификации рядовых сотрудников УО и их зарплаты.

Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 № 3268-р утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Отвечая на вопрос, почему сегодня назрела необходимость в изменении системы, Михаил Жуковский сообщил, что складывается ситуация, когда действующее положение дел перестает устраивать всех участников правоотношений.

- Дело в том, что региональные и муниципальные власти не имеют эффективных и оперативных инструментов влияния на недобросовестных участников рынка, а также оперативных механизмов устранения последствий их некачественной работы, - полагает Михаил Григорьевич. - Добросовестные управляющие организации все чаще сталкиваются с нарушениями правил здоровой конкуренции и «рейдерскими захватами» МКД со стороны недобросовестных участников. К деятельности по управлению многоквартирными домами допускаются лица, формально выполняющие лицензионные требования, но стремящиеся при этом внешне легитимными способами «вывести» денежные средства, собранные с собственников помещений в МКД за счет явного и существенного уменьшения объема работ, выполняемых по договору управления многоквартирным домом.

Как отметил Михаил Жуковский, основной целью трансформации сферы управления жилищным фондом является формирование прозрачного рынка, состоящего из профессиональных, добросовестных участников, деятельность которых направлена на сохранение технического состояния многоквартирных домов, продление их жизненного цикла, повышение качества жизни граждан.

- В частности, необходимы изменения принципов и критериев системы допуска на рынок управления жилищным фондом, - считает Михаил Григорьевич. - Это позволит не только разработать и внедрить единые стандарты деятельности по управлению и содержанию жилищного фонда, но и обеспечить минимальный обязательный набор требований к участникам рынка и систему контроля соблюдения этих требований как для допуска на рынок, так и сохранения права осуществлять деятельность по управлению МКД.